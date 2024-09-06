Угрозы для Сум больше нет: Зеленский рассказал об операции на Курщине и потерях РФ

Страна-агрессор РФ потеряла шесть тысяч солдат убитыми и ранеными за месяц операции ВСУ в Курской области, заявил президент Украины.

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Зеленский рассказал об операции ВСУ в Курской области / Коллаж: Главред, Фото: ОП, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины контролируют более 100 населенных пунктов в Курской области РФ. При этом страна-агрессор Россия потеряла шесть тысяч солдат убитыми и ранеными всего за месяц операции ВСУ на Курщине. Также он сказал, в чем была цель контрнаступления на территорию России. Об этом президент заявил 6 сентября на авиабазе Рамштайн, где проходит заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.

О целях Курской операции

"Сегодня ровно месяц с начала нашей операции в Курской области России - это приграничье, с которого Путин собирался расширить войну на украинскую территорию. Он собирался начать новое наступление на наш город Сумы. И мы изменили игру и переносим войну на территорию России благодаря нашему контрнаступлению", - сказал Зеленский.

По его словам, сейчас ВСУ контролируют 1300 кв километров в Курской области, а это - более сотни населенных пунктов.

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"Большая часть этой территории была просто покинута российскими военными, они просто сбежали, когда увидели приближение наших войск. Значительная часть территории была взята под контроль в боях. За месяц нашей операции российские войска потеряли приблизительно шесть тысяч солдат убитыми и ранеными лишь в Курской области, а также десятки тысяч российских военных на других территориях боевых действий", - сказал Зеленский.

Потери Украины и России в войне Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооружённых сил РФ также засекречены. Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В целом, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составляли 200—250 тыс., включая 60—70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" и наёмников ЧВК "Вагнер"). Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане — 130—145, в Украине — 5—5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

Существует ли угроза для города Сумы

"Благодаря нашим действиям сейчас нет никакой угрозы, что РФ начнет новое наступление против города Сумы, как это было в мае, когда Путин начал наступление против нашего города Харьков", - сказал глава государства.

Каковы планы Путина в Украине

Президент Украины также заявил, что цели российского диктатора не изменились - он хочет оккупировать Украину, а не защищать свои территории.

"Он [Путин] хочет захватит так много нашей земли и так много городов, насколько это возможно. Во-вторых, Путин пролил уже очень много крови. Российские "красные линии" не работают. В то же время мы должны поддержать наш уровень морали на высоком уровне ради наших общих моральных ценностей, чтобы они определяли мир, а не "красные линии", которые пропитаны кровью", - добавил Зеленский.

Смотрите видео - Зеленский выступил на авиабазе Рамштайн:

Заседание Рамштайн в Германии - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл 6 сентября на авиабазу Рамштайн для участия в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.

По его словам, будет вестись "работа с партнерами по прочности Украины".

Президент примет участие в заседании группы и встретится с министрами обороны США и Германии Ллойдом Остином и Борисом Писториусом. Отдельно пройдут переговоры с канцлером Олафом Шольцом.

Далее Зеленский отправится в Италию на Международный экономический форум "Амброзетти". Там состоятся встречи с представителями итальянского бизнеса и пройдут преговоры с председателем Совета министров Италии Джорджей Мэлони.

"Согласуем позиции со всеми союзниками по G7", - отметил президент.

Как сообщал Главред, СМИ писали, что Зеленский планирует посетить встречу контактной группы "Рамштайн" в Германии. Издание Spiegel со ссылкой на источники в Берлине писало, что Зеленский хочет во время встречи описать всю серьезность ситуации в Украине и попросить партнеров о предоставлении новых поставок оружия для ВСУ, в том числе дальнобойных ракет и дополнительных систем противовоздушной обороны.

"Рамштайн-24" в Германии - что известно Контактная группа по вопросам оборонной поддержки Украины соберется 6 сентября на авиабазе ВВС США в городе Рамштайн-Мизенбах (Германия). Это будет первая встреча почти за 3 месяца и уже двадцпть четвертая по счету. В последний раз союзники проводили переговоры в формате "Рамштайн" 13 июня 2024 в Брюсселе. Заседание традиционно возглавят председатель Пентагона Ллойд Остин и руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Квинтон Браун. Среди других участников Контактной группы – представители оборонных ведомств из более 50 стран, оказывающих военную помощь Украине в борьбе с широкомасштабной агрессией РФ. Одной из главных тем "Рамштайна-24" будет укрепление ПВО. Анонсируя заседание, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что партнеры будут пытаться удовлетворить неотложные потребности Украины на поле боя, включая возможности противовоздушной обороны для отражения российских беспилотников и ракетных атак.

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