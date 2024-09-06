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Танки Leopard, мощные гаубицы и боеголовки для ВСУ: первые результаты "Рамштайна"

Алексей Тесля
6 сентября 2024, 14:42
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В ходе встречи участники "Рамштайна" заявили о безоговорочной поддержке Украины.
Leopard, Panzerhaubitze 2000
ВСУ получат новую партию танков Leopard и гаубиц Panzerhaubitze 2000 / Коллаж: Главред, Фото: Bundeswehr/PAO eFP, 33 окрема механізована бригада

В Германии, на авиабазе НАТО Рамштайн, в пятницу, 6 сентября, проходит 24-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.

"Начали 24-е заседание в формате Рамштайн. Наш фокус: 1. Обеспечение Украины системами ПВО и ракетами к ним; 2. Боеприпасы и техника для наших бригад; 3. Усиление дальнобойных возможностей нашей страны. В частности, путем поддержки и финансирования украинской оборонной индустрии", - написал министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook.

В ходе встречи участники заявили о безоговорочной поддержке Украины. При этом было озвучено несколько новых пакетов помощи для Украины.

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Танки Leopard и гаубицы Panzerhaubitze 2000

Германия передаст Украине еще 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000, а вместе с с другими партнерами предоставит украинским войскам еще 77 танков Leopard 1A5.

Как заявил министр обороны Германии Борис Писториус, Германия передаст Украине 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000 на 150 млн евро. Шесть машин будут направлены в Украину в этом году, еще шесть - в 2025 году, сообщает Spiegel.

Он уточнил, что Германия с другими европейскими партнерами готовится передать украинской армии 77 основных боевых танков Leopard 1A5. Как отметил министр обороны, союзники "хотят как можно скорее" сделать это. Танки Leopard 1A5 передадут Украине Германия в сотрудничестве с Данией и Нидерландами.

Танк Leopard 2 инфографика
/ Инфографика Главред

Четверть миллиарда долларов от США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявит в пятницу о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности, сообщил глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.

"Я рад сообщить, что президент Байден сегодня объявит о дополнительном пакете помощи в сфере безопасности для Украины на сумму 250 миллионов долларов", - сказал Остин.

Двигатели и боеголовки для авиационных ракет

В свою очередь министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что Канада передаст Украине 80 840 ракетных двигателей CRV-7 и 1300 боеголовок к ним.

Эти ракеты сейчас, по словам министра, готовятся к отправке в Польшу. Они прибудут туда в ближайшие месяцы. Ранее их использовали военно-воздушные силы Канады (RCAF) на истребителях CF-18, но сейчас ракетные двигатели списаны.

Канада также передаст 970 пулеметов С6 и 10500 9-мм пистолетов из своих запасов.

"Рамштайн-24" в Германии - что известно

Контактная группа по вопросам оборонной поддержки Украины соберется 6 сентября на авиабазе ВВС США в городе Рамштайн-Мизенбах (Германия).

Это будет первая встреча почти за 3 месяца и уже двадцпть четвертая по счету.

В последний раз союзники проводили переговоры в формате "Рамштайн" 13 июня 2024 в Брюсселе.

Заседание традиционно возглавят председатель Пентагона Ллойд Остин и руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Квинтон Браун.

Среди других участников Контактной группы – представители оборонных ведомств из более 50 стран, оказывающих военную помощь Украине в борьбе с широкомасштабной агрессией РФ.

Одной из главных тем "Рамштайна-24" будет укрепление ПВО.

Анонсируя заседание, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что партнеры будут пытаться удовлетворить неотложные потребности Украины на поле боя, включая возможности противовоздушной обороны для отражения российских беспилотников и ракетных атак.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что министр обороны Украины Рустем Умеров пообщался со своим коллегой Ллойдом Остином. Во время встречи стороны обсудили поставки нового вооружения и ПВО для Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что США выделили новый пакет помощи. Стоимость пакета военной помощи составляет 200 миллионов долларов.

Как сообщалось ранее, Пентагон объявил о передаче Украине вооружения на сумму 2,3 миллиарда долларов. Ллойд Остин добавил, что в этот пакет помощи войдут ракеты для противовоздушной обороны, противотанковое оружие и другие критические боеприпасы из запасов США.

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