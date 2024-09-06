В США анонсировали новый пакет для Украины: Байден сделает громкое заявление

Новый пакет военной помощи увеличит возможности закрыть потребности Украины.

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В США готовы объявить о новом пакете помощи для Украины/ Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявит в пятницу о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности.

Об этом сообщил глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая проходит на авиабазе НАТО Рамштайн в Германии с участием президента Украины Владимира Зеленского.

"Я рад сообщить, что президент Байден сегодня объявит о дополнительном пакете помощи в сфере безопасности для Украины на сумму 250 миллионов долларов", - сказал Остин. видео дня

Глава Пентагона добавил, что новый пакет военной помощи увеличит возможности удовлетворять меняющиеся потребности Украины.

Кто такой Ллойд Остин? Ллойд Остин – американский военачальник, генерал армии США, министр обороны США с 21 января 2021 года. Участник войн в Афганистане и Ираке, пишет Википедия.

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Ранее сообщалось о том, что министр обороны Украины Рустем Умеров пообщался со своим коллегой Ллойдом Остином. Во время встречи стороны обсудили поставки нового вооружения и ПВО для Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что США выделили новый пакет помощи. Стоимость пакета военной помощи составляет 200 миллионов долларов.

Как сообщалось ранее, Пентагон объявил о передаче Украине вооружения на сумму 2,3 миллиарда долларов. Ллойд Остин добавил, что в этот пакет помощи войдут ракеты для противовоздушной обороны, противотанковое оружие и другие критические боеприпасы из запасов США.

Решение о военной помощи Украине от США 23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов. 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США. Напомним, в Пентагоне заявили, что поставка военной помощи в Украину уже началась. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

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