У Байдена готовятся к перезагрузке отношений США и России - The Economist

В последние месяцы в США высказывались о новых причинах сдерживания Украиной ударов по РФ.

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Какие отношения между США и РФ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Западные аналитики сообщили, что в последние месяцы США высказывали все новые причины ограничения для Ураины на использование американского оружия против целей в стране-агрессоре России.

По предположениям источников, администрация Джо Байдена не хочет поставить под угрозу "перезагрузку" отношений с Москвой в будущем.

В статье The Economist говорится, что разочарование Украины растет с каждым днем из-за ограничений, которые администрация Байдена наложила на использование американского оружия против целей в России. Когда Россия в течение двух дней на прошлой неделе запускала мощные ракеты и беспилотники по городам и энергетической инфраструктуре, министр обороны Украины Рустем Умеров и глава ОПУ Андрей Ермак находились в Вашингтоне, чтобы изменить политику США.

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Что такое The Economist? The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

Их миссия является прямым ответом на меняющиеся оправдания Пентагона и должностных лиц, ответственных за нацбезопасность, относительно того, почему ограничения должны оставаться в силе, тогда как другие якобы красные линии стали размытыми до точки невидимости.

Общий запрет на поражение целей в России, например, был отменен в мае, когда Украине сообщили, что она может нанести длительные удары российским войскам, которые с другой стороны границы готовятся атаковать Харьков. Когда месяц назад украинцы зашли в Курскую область, они взяли с собой ракетные батареи HIMARS, которые были развернуты против российских войск. Возражений со стороны администрации Байдена не было.

Причиной, по которой ранее Украине не позволяли использовать американское оружие против целей в России было то, что это может спровоцировать эскалационный ответ со стороны Кремля, который в конечном итоге приведет к причинению еще большего вреда Украине и даже может привести к тому, что Россия прибегнет к применению ядерного оружия. Однако это оправдание становится все более натянутым.

В последние месяцы высказывались новые причины сдерживания Украины. Неназванные чиновники предположили, что администрация Байдена не хочет поставить под угрозу "перезагрузку" отношений с Москвой в будущем. Другие официальные лица утверждают, что если позволить Украине использовать ATACMS - систему большего радиуса действия, чем HIMARS, - против целей в России, это не изменит стратегической картины, поскольку американские ракеты, имеющиеся у Украины, не обеспечивают такой дальности.

Россия переместила большинство своих самолетов, которые использовались для запуска мощных авиабомб, на аэродромы за пределы радиуса действия ракеты ATACMS.

Что известно о ATACMS / Инфографика: Главреда

Кроме того, администрация Байдена запретила Британии и Франции позволять Украине применять Storm Shadow/SCALF за пределами украинской территории.

Напомним, что в США анонсировали новый пакет для Украины. Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявит в пятницу о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности. Этот пакет военной помощи увеличит возможности удовлетворять потребности Украины.

Джо Байден впервые прокомментировал операцию ВСУ на Курщине. Президент США заявил, что наступление украинских военных на территории Курской области создает серьезную дилемму для российского диктатора Владимира Путина.

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