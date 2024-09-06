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Битва за Покровск состоится осенью: Селезнев раскрыл, почему РФ приостановила наступление

Юлия Закрепа
6 сентября 2024, 09:45
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Известно, что оккупанты за последнее время захватили целый ряд населенных пунктов Донецкой области, подошли к Торецку.
Битва за Покровск состоится осенью: Селезнев раскрыл, почему РФ приостановила наступление
Что происходит в Покровске / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, УНИАН

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владимир Селезнев сообщил, что в последние дни враг остановил свое продвижение в сторону Покровска, однако это направление остается одним из самых рискованных на фронте.

Эксперт рассказал, что Курский прорыв пока не привел к значительному улучшению ситуации на передовой.

Селезнев добавил, что оккупанты за последнее время захватили целый ряд населенных пунктов Донецкой области, подошли к Торецку и находятся, вероятно, на пороге главной битвы за Покровск, которая возможно состоится осенью, передает РБК-Украина.

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По его словам, опасения возросли после публикаций в медиа информации о том, что вместо усиления позиций на этом направлении, украинская армия ради Курска якобы сняла войска с Донецкой области. По мнению Селезнева, речь все же идет не о фронтовых частях, а о тех, которые прошли восстановление.

Бывший спикер Генштаба также рассказал, что враг активно штурмует Покровское направление, но в последние дни остановил движение по прямой и пытается расширить фланги. По его словам, вероятнее всего, что в ближайшее время российские войска будут сосредотачиваться на этом.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Относительно того, чего ждать на Донбассе осенью, Селезнев надеется на прогнозы начальника Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова. Собеседник напомнил, что в начале августа тот заявил, что российское наступление давно затянулось и может продолжаться еще полтора-два месяца.

"Если его прогнозы сбудутся, то к началу октября у оккупантов не будет ресурсов, они станут в оборону, а для нас откроется окно возможностей. Как мы им воспользуемся, зависит от помощи западных партнеров. К сожалению, особо утешительных новостей нет", - отметил Селезнев.

Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Какова ситуация в Покровске

Напомним, что россияне приближаются к Покровску, а ВСУ вышли из Новогродовки. Сергей Цехоцкий сообщил, что соответствующее решение пришлось принять для сохранения украинского личного состава. Этот отход не означает, что была поставлена "точка" в этой битве.

Стало известно, что оккупанты усилили атаки на Кураховском направлении. российские оккупанты пытаются достичь сразу двух целей - продвинуться в районе Курахово, захватить энергогенерирующее предприятие, создавая нависание над Угледаром и окружить украинские силы под городом.

Дмитрий Снегирев сообщил, что под Покровском ВСУ могут попасть в окружение. По источникам, приближенным к Главному управлению разведки Министерства обороны, численность российской группировки на Покровском направлении составляет от 70 до 80 тысяч личного состава.

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