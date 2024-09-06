ВСУ мощно выбили россиян и освободили более 5 кв. км: в DeepState раскрыли детали

Эксперты DeepState также предупредили, что в ближайшее время будут позитивные новости с фронта.

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Какая ситуация на фронте / коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, скриншот: deepstate

Аналитики DeepState сообщили, что Вооруженные силы Украины по состоянию на вечер 5 сентября освободили суммарно более 5 квадратных км в боях в двух точках восточного фронта.

Аналитики сообщили обновили карту боевых действий и заявили об удачных операциях Сил обороны на севере Харьковской области и под Торецком на Донбассе.

В частности, на Харьковщине возле села Липцы подвинули россиян и освободили площадку около 2,5 кв. км - ВС РФ отбросили на 1-2 км.

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На Торецком направлении удалось освободить плацдарм в Нелиповке - площадь освобожденной территории - 2,9 квадратных км. В то же время в боях на Донбассе ВС РФ удается обходить Часов Яр с севера, а Селидово - с юга.

Кроме того, эксперты предупредили, что в ближайшее время будут позитивные новости: о чем идет речь, не уточнили.

ВСУ отбили оккупированные территории / скриншот: deepstatemap

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Наступление России - какая ситуация на фронте

Напомним, что главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что ВСУ остановили жесткое наступление РФ на "горячем" направлении. В течение нескольких недель Покровское направление было эпицентром войны на востоке. Но за последние шесть дней оккупанты не продвинулись ни на метр. У россиян теперь нет возможности маневрировать.

В Сети появились удивительные детали об освобождении территорий. Николай Волохов отметил, что такой прорыв украинских военных стал настоящей неожиданностью для врага. В то же время ситуация остается напряженной в зоне ответственности Третьей штурмовой бригады.

Дмитрий Снегирев заявил, что под Покровском ВСУ могут попасть в окружение. Сложная ситуация в районе Невельского, где подразделения Вооруженных Сил Украины оказались под угрозой оперативного окружения, и скорее всего, сейчас принято решение о выводе подразделений Сил обороны.

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