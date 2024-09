Наступление РФ на Угледар: в ISW оценили шансы оккупантов на успех

Российские оккупационные войска значительно активизировали свои наступательные операции в районе Угледара и достигли незначительных тактических успехов в этом районе. Таким образом оккупанты хотят усилить давление на Силы обороны Украины и создать условия для дальнейших успехов на Покровском направлении. Об этом говорится в отчете Института изучения войны за 5 сентября.

Аналитики считают, что усилия армии РФ направлены на ликвидацию широкого украинского выступления к западу и юго-западу от Донецка и продвижение к трассе Н-15 (Донецк - Запорожье) и вдоль нее.

Российские наступательные операции на западный фланг украинской обороны вокруг Угледара, вероятно, имеют целью усилить давление на украинские силы, обороняющиеся на западе Донецкой области, и создать условия для дальнейших успехов на Покровском направлении.

При этом эксперты считают, что активизация российского наступления под Угледаром, скорее всего, не означает, что темпы российских наступательных операций в других местах на западе Донецкой области в ближайшей перспективе снизятся.

Российские войска активизировали наступательные операции под Угледаром вскоре после начала расширения южного фланга Покровского выступа, что позволяет предположить, что российские войска намерены провести взаимоусиливающие наступательные операции на южном фланге Покровского направления, непосредственно к западу от Донецка, вдоль автодороги 0-0532, и под Угледаром.

Командование российских оккупантов, вероятно, имеет целью захватить Курахово и Угледар, чтобы позволить российским войскам быстрее получить тактические преимущества до и вдоль трассы Н-15, хотя российские войска, вероятно, столкнутся с трудностями.

Российское военное командование продолжает отдавать приоритет наступательным действиям на Покровск и, вероятно, будет рассматривать интенсификацию наступления на западе Донецкой области как второстепенную задачу.

Россияне, вероятно, намерены с помощью этих второстепенных усилий, независимо от их успеха, закрепить украинские силы в западной части Донецкой области и не допустить передислокации украинских войск для усиления обороны Покровска.

Аналитики ISW прогнозируют, что российские войска не смогут удерживать инициативу на всей территории Восточной Украины в течение длительного времени, а активизация наступательных действий в Донецкой области, вероятно, приведет к тому, что российские наступательные операции достигнут кульминации раньше, чем планирует российское военное командование.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.