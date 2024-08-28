Ситуация обостряется, украинский город может попасть "в кольцо" - DeepState

Российские оккупанты пытаются захватить Угледар. Есть угроза его окружения. Об этом сообщает DeepState.
Враг атакует Угледар с флангов. Оккупанты активизировались на двух участках - западнее Павловки и возле Водяного.
"Цель данной акции понятна - обойти Угледар и взять его в кольцо, потому что количество неудачных попыток врага штурмовать во фронт измеряется уже сотнями раз.видео дня
Отмечается, что оккупанты имеют частичный успех.
Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, что РФ готовится к прорыву, чтобы захватить ключевую высоту под Покровском. На Донецком направлении ситуация остается сложной и ухудшается. Последние обновления свидетельствуют о том, что враг захватил Новогродовку и пытается закрепиться там, в частности в многоэтажках.
В ISW заявили, что россияне прорвались под Торецком и Покровском. Аналитики сообщили, что путинские войска подошли к Новогродовскому горсовету в центре города и якобы захватили его. Войска РФ недавно продвинулись вблизи Покровска. Геолокационные кадры, показывают, что россияне продвинулись к восточной Карловке.
Стало известно, что Украина контролирует 1294 км² в Курской области. ВСУ взяли под контроль 31 квадратный километр территории в Курской области за последнюю неделю. Александр Коваленко подчеркнул, что, несмотря на расширение украинского контроля в Курской области, российские официальные лица проявляют все большее равнодушие к этому региону.
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