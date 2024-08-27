"Человека привалило": видео с первыми минутами после удара по гостинице в Кривом Роге

Видео опубликовали с бодикамер правоохранителей, которые прибыли на место попадания и помогали спасать людей.

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Видео с первыми минутами после удара по гостинице в Кривом Роге / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция Украины, Офис генпрокурора

Российские оккупанты ударили баллистической ракетой по гостинице в Кривом Роге. В результате удара здание было разрушено. Количество погибших уже возросло до трех. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Пока один человек считается пропавшим без вести.

Также отмечается, что в результате атаки были повреждены 8 магазинов, 14 многоэтажек и два десятка автомобилей.

видео дня

В полиции опубликовали видео с первыми минутами после ракетной атаки. Правоохранители прямо по рации узнали о том, что на Кривой Рог летит ракета. Затем они услышали мощный взрыв и поехали в отель, где и был "прилет".

Полицейские сразу бросились спасать пострадавших и разбирать завалы.

Смотрите видео об ударе баллистики по отелю в Кривом Роге:

Видео с первыми минутами после удара по гостинице в Кривом Роге / фото: скриншот

Ночная атака РФ на Украину - последние новости

В ночь на 27 августа российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками. Воздушная тревога объявлена во многих областях страны.

РФ запустила "Шахеды" с юга и через Сумскую область. Мощные взрывы были слышны в Сумской области и в самом областном центре. Также известно, что "Шахеды" летели через Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Винницкую области. Через Сумскую область они долетели до Черниговской, Киевской, Житомирской и Ровенской областей. Дроны были слышны и в Полтавской области.

В результате ночной атаки российских "Шахедов" в Запорожье погибли три человека, еще пятеро - получили ранения. Об этом сообщил глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров.

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