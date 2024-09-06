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Все превратилось в пепел: огонь уничтожил половину села в Харьковской области

Ангелина Подвысоцкая
6 сентября 2024, 02:12
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В Харьковской области в селе Студенок уничтожены дома из-за лестного пожара, который перекинулся из Донецкой области.
лесной пожар уничтожил село Студенок в Харьковской области
Лесной пожар уничтожил село Студенок в Харьковской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В Харьковской области произошел очень сильный лесной пожар. Огонь охватил село Студенок и уничтожил практически половину населенного пункта. Об этом заявил начальник Следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвин. В Сети появилось видео с жуткими кадрами уничтоженного села.

Огонь сжег или повредил 308 домов, а это почти половина населенного пункта. Правоохранители исследуют каждый сантиметр территории, обходят каждый двор и используют дроны.

"Уничтожены или повреждены пламенем здесь 308 домов - это почти половина села. Сгорело и здание старостата. Сейчас фиксируем разрушения и убытки, работаем с потерявшими жилье. Чтобы получить статус пострадавших, люди обращаются в полицию", - сказал Болвинов.

видео дня
  • Лесной пожар уничтожил село Студенок в Харьковской области
    Лесной пожар уничтожил село Студенок в Харьковской области фото: скриншот из видео
  • Лесной пожар уничтожил село Студенок в Харьковской области
    Лесной пожар уничтожил село Студенок в Харьковской области фото: скриншот из видео
  • Лесной пожар уничтожил село Студенок в Харьковской области
    Лесной пожар уничтожил село Студенок в Харьковской области фото: скриншот из видео
  • Лесной пожар уничтожил село Студенок в Харьковской области
    Лесной пожар уничтожил село Студенок в Харьковской области фото: скриншот из видео
  • Лесной пожар уничтожил село Студенок в Харьковской области
    Лесной пожар уничтожил село Студенок в Харьковской области фото: скриншот из видео
  • Лесной пожар уничтожил село Студенок в Харьковской области
    Лесной пожар уничтожил село Студенок в Харьковской области фото: скриншот из видео
  • Лесной пожар уничтожил село Студенок в Харьковской области
    Лесной пожар уничтожил село Студенок в Харьковской области фото: скриншот из видео
  • Лесной пожар уничтожил село Студенок в Харьковской области
    Лесной пожар уничтожил село Студенок в Харьковской области фото: скриншот из видео

Известно, что этот пожар начался в лесхозе в Донецкой области. Из-за сильных порывов ветра со стороны Святогорска огонь перекинулся на Студенок.

Смотрите видео о лесном пожаре в Харьковской области:

пожар в Харьковской области
В Харьковской области из-за лесного пожара сгорела половина села / фото: скриншот

Взрывы в Харькове - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что в Харькове зафиксировано 10 прилетов РФ. Днем 1 сентября россияне нанесли около 10 ударов по Харькову, по состоянию на сейчас уже 28 раненых. Деталями трагедии поделился глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Враг ударил по Дворцу спорта, также атакован торговый центр в Салтовском районе и территория около Гидропарка в Киевском районе.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский жестко отреагировал на обстрел Харькова. Президент отметил важность привлечения мировых лидеров для остановки российского ракетно-бомбового террора территории Украины.

Позднее появилось видео с моментом удара по Харькову. В Харькове увеличилось количество пострадавших в результате вражеских ударов.

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