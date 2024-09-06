Британия предоставит Украине 650 универсальных ракет для ПВО: в чем их преимущества

Первую партию мощных ракет LMM Британия планирует передать до конца этого года.

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Британия предоставит Украине 650 ракет для ПВО / коллаж: Главред, фото: ОП, pixabay

В министерстве обороны Британии сообщили о передаче Украине 650 легких многоцелевых ракет (LMM) по контракту на 162 млн фунтов стерлингов для усиления противовоздушной обороны Украины.

Помощь на 162 млн фунтов стерлингов (более $207 млн, по данным Минфина) является частью обязательств нового правительства перед Украиной, сообщает Минобороны Британии.

О пакете помощи в сфере противовоздушной обороны объявит министр обороны Джон Хили, на заседании Украинской оборонной контактной группы (UDCG) на базе ВВС США в Рамштайне.

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Он заявит о непоколебимой приверженности Великобритании к Украине и призовет союзников продолжать предоставлять Украине жизненно необходимое оборудование.

Первую партию ракет LMM планируют передать до конца этого года.

"Ракеты, произведенные компанией Thales на заводе в Белфасте, являются очень универсальными и могут запускаться с различных платформ на суше, море и в воздухе", - говорится в сообщении.

Военная помощь Украине

Напомним, что Румыния окончательно одобрила передачу Украине ЗРК Patriot. Бухарест заявил, что передаст Украине одну из двух рабочих систем Patriot при условии, что союзники заменят ее подобной системой противовоздушной обороны. После подписания закона президентом, правительство издаст распоряжение о передаче.

США могут передать Украине новые дальнобойные ракеты. Новые американские ракеты, которые США могут передать Украине предоставили бы ей стратегическое преимущество в войне и шанс поражать военные объекты в тылу территории России. Передача JASSM Украине может значительно изменить стратегический баланс конфликта.

Польша передаст Украине свои МиГ-29, но у Минобороны есть условие. Однако самолеты передадут только после получения более современной замены, например, заказанных в США F-35. Косиняк-Камыш подчеркнул, Польша уже сделала значительный вклад в поддержку Украины, но безопасность государства остается приоритетом.

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