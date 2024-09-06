Планы по захвату Донбасса сорваны с треском: бои на Курщине сломали замысел РФ

Оккупанты рассчитывали выбрать в Донецкой области два направления, чтобы мы не сконцентрировали соответствующие силы и средства.

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ВСУ разрушили планы Кремля / Коллаж: Главред, фото: Кремль, УНИАН

Успешная операция ВСУ в Курской области стала для российский агрессоров неожиданным ударом. Враг надеялся захватить Донецкую область в два направления и таким образом захватить Угледар, Курахово, Покровск, район Часового Яра, Славянск.

Кроме этого, в планах оккупантов был удар в Харьковской области. Такой информацией с 24 Каналом поделился председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Все-таки они рассчитывали выбрать в Донецкой области два направления, что Угледар, Курахово, Покровск и район Часового Яра, Славянск они смогут дожать, чтобы мы не сконцентрировали соответствующие силы и средства. Они рассчитывали нанести удар на Харьковщине, отвлечь силы", - пояснил он. видео дня

Кто такой Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

По мнению Ивана Тимочко, россияне не прогнозировали перенос войны на территорию России. После того, как стартовали бои на Курщине, даже на направлениях, которые враг определял приоритетными для Донецкой области, российской армии не хватает сил.

Ни для кого не секрет, какое количество воинов и резервов Кремль все-таки отправил на Курщину. Тимочко прогнозирует, что вероятно, россияне привлекут туда также боевые бригады.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

"А вот то, что им придется решать сейчас или наступать на Покровск, или в район Часового Яра, или пытаться удержать северную часть Харьковщины, район Волчанска, Липцы - это однозначно", - подчеркнул председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Тимочко считает единственным шансом выйти из затруднительного положения для РФ - это провести мощную мобилизацию. Другим сценарием будет то, если их союзники в геометрической прогрессии увеличат им поставки вооружения. Например, Иран и Северная Корея, возможно, еще какие-то африканские страны.

Бои в Курской области - последние новости

Напомним, Зеленский рассказал об операции на Курщине и потерях РФ. Страна-агрессор РФ потеряла шесть тысяч солдат убитыми и ранеными за месяц операции ВСУ в Курской области, заявил президент Украины.

В свою очередь Главком Александр Сырский четко очертил, что Украина из Курской области не уйдет. Дело в том, что боевыми действиями в Курской области удалось сорвать наступление РФ на одну из областей, во время операции войска выполняют ряд задач.

Однако РФ могла перебросить войска с Покровского направления на Курск. Аналитики ISW объясняют, что это означает, что врагу не удалось обезопасить свои силы на приоритетном для него направлении.

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