УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Планы по захвату Донбасса сорваны с треском: бои на Курщине сломали замысел РФ

Даяна Швец
6 сентября 2024, 16:26
66
Оккупанты рассчитывали выбрать в Донецкой области два направления, чтобы мы не сконцентрировали соответствующие силы и средства.
Путин, ВСУ в Курской области
ВСУ разрушили планы Кремля / Коллаж: Главред, фото: Кремль, УНИАН

Успешная операция ВСУ в Курской области стала для российский агрессоров неожиданным ударом. Враг надеялся захватить Донецкую область в два направления и таким образом захватить Угледар, Курахово, Покровск, район Часового Яра, Славянск.

Кроме этого, в планах оккупантов был удар в Харьковской области. Такой информацией с 24 Каналом поделился председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Все-таки они рассчитывали выбрать в Донецкой области два направления, что Угледар, Курахово, Покровск и район Часового Яра, Славянск они смогут дожать, чтобы мы не сконцентрировали соответствующие силы и средства. Они рассчитывали нанести удар на Харьковщине, отвлечь силы", - пояснил он.

видео дня

Кто такой Иван Тимочко

Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

По мнению Ивана Тимочко, россияне не прогнозировали перенос войны на территорию России. После того, как стартовали бои на Курщине, даже на направлениях, которые враг определял приоритетными для Донецкой области, российской армии не хватает сил.

Ни для кого не секрет, какое количество воинов и резервов Кремль все-таки отправил на Курщину. Тимочко прогнозирует, что вероятно, россияне привлекут туда также боевые бригады.

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

"А вот то, что им придется решать сейчас или наступать на Покровск, или в район Часового Яра, или пытаться удержать северную часть Харьковщины, район Волчанска, Липцы - это однозначно", - подчеркнул председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Тимочко считает единственным шансом выйти из затруднительного положения для РФ - это провести мощную мобилизацию. Другим сценарием будет то, если их союзники в геометрической прогрессии увеличат им поставки вооружения. Например, Иран и Северная Корея, возможно, еще какие-то африканские страны.

Бои в Курской области - последние новости

Напомним, Зеленский рассказал об операции на Курщине и потерях РФ. Страна-агрессор РФ потеряла шесть тысяч солдат убитыми и ранеными за месяц операции ВСУ в Курской области, заявил президент Украины.

В свою очередь Главком Александр Сырский четко очертил, что Украина из Курской области не уйдет. Дело в том, что боевыми действиями в Курской области удалось сорвать наступление РФ на одну из областей, во время операции войска выполняют ряд задач.

Однако РФ могла перебросить войска с Покровского направления на Курск. Аналитики ISW объясняют, что это означает, что врагу не удалось обезопасить свои силы на приоритетном для него направлении.

Другие новости о войне в Украине:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ Курск война на Донбассе Покровск контрнаступление ВСУ Курская область Бои в Курской области Операция в Курской области
Реклама

Главное за день

В НАТО заговорили о быстром пути к окончанию войны и победе Украины

В НАТО заговорили о быстром пути к окончанию войны и победе Украины

16:51 Мир
Украна с партнерами создает замену ПВО С-300: глава Пентагона заинтриговал заявлением

Украна с партнерами создает замену ПВО С-300: глава Пентагона заинтриговал заявлением

16:14 Мир
"Цена за фантазии Путина": глава Пентагона сделал заявление о потерях РФ в войне

"Цена за фантазии Путина": глава Пентагона сделал заявление о потерях РФ в войне

15:16 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Сын и дочь: в сети появились фото детей Потапа и Насти Каменских 48658

Сын и дочь: в сети появились фото детей Потапа и Насти Каменских

Какие часы настоящие: только самый умный разгадает загадку за 8 секунд 21558

Какие часы настоящие: только самый умный разгадает загадку за 8 секунд

РФ готовит второй этап наступления на Украину: на какую область нацелилась Россия - Жирохов 10328

РФ готовит второй этап наступления на Украину: на какую область нацелилась Россия - Жирохов

Ударит +12, ворвутся дожди и грозы: в каких областях будет штормовой ветер 8155

Ударит +12, ворвутся дожди и грозы: в каких областях будет штормовой ветер

Последние новости

17:20

Как избавиться от засора в унитазе без вантуза: забытый, но очень хороший способ

17:17

Противостояние продолжается: стали известны подробности завещания Алена Делона

17:16

Три мирных плана уже до конца года: эксперт рассказал, как закончиться война

17:15

О подготовке Дмитрука к побегу знали: в ГБР признались, почему нардепа не задержали

17:07

Стратегический проигрыш РФ: известно, почему Путин заговорил о мире

Чем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с ЖироховымЧем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с Жироховым
17:07

Катастрофа изменила все: союзники пересматривают планы быстрого обучения пилотов F-16

16:51

В НАТО заговорили о быстром пути к окончанию войны и победе Украины

16:40

Найти свинью в цирке за 5 секунд сможет только самый сообразительный: сложная загадка

16:29

Покроют весь огород и выведут сорняки: что посеять на зиму, чтобы не росла трава

Реклама
16:26

Планы по захвату Донбасса сорваны с треском: бои на Курщине сломали замысел РФ

16:14

Козырь в руках: известно, как операция на Курщине повлияет на исход войны

16:14

Украна с партнерами создает замену ПВО С-300: глава Пентагона заинтриговал заявлением

15:42

Харлан призналась, почему не сразу согласилась выходить замуж за бойфренда

15:34

Худший сценарий для ВСУ: появился прогноз наступления РФ на Днепр и Запорожье

15:30

Оформление отсрочки от мобилизации: в ТЦК объяснили, как это сделать

15:28

"Развод на горизонте": психолог назвала 4 признака того, что отношения обреченыВидео

15:18

Без долговременных отключений: Украина имеет шанс пройти зиму в нормальном режиме

15:16

"Цена за фантазии Путина": глава Пентагона сделал заявление о потерях РФ в войне

14:42

Танки Leopard, мощные гаубицы и боеголовки для ВСУ: первые результаты "Рамштайна"

14:41

Как заточить ножи для мясорубки: простой способ, о котором многие не знаютВидео

Реклама
14:34

Старый бабушкин секрет: как почистить килограммы орехов за минуты - простой методВидео

14:19

Надо найти слово "джип" за 8 секунд: загадка, которая озадачит каждого

13:59

У Байдена готовятся к перезагрузке отношений США и России - The Economist

13:47

Враг ударил баллистикой по Павлограду: есть много раненых, среди них детиФото

13:37

Гороскоп на завтра 7 сентября: Скорпионам - подстава, Львам - вечер релакса

13:26

Церковный праздник 7 сентября: что запрещено делать на предпраздник Рождества Богородицы

13:23

"Очень медленный запуск": у сына Анатолия Анатолича задержка речевого развития

13:18

Жара этим летом не предел: Европу может "раскалить" до рекордных температур

13:17

В США анонсировали новый пакет для Украины: Байден сделает громкое заявление

13:16

"Люблю безгранично": певица Камалия растрогала поклонников - причина

13:16

Женщина нашла тайное отверстие внутри микроволновки: то, что было внутри - противноВидео

12:56

Ночью будет холодно: синоптик сказал, чего ждать от погоды на выходных

12:48

Курская операция, усиление ПВО и прекращение агрессии РФ: заявление Зеленского на "Рамштайн"

12:42

Божественно: бомбический рецепт бендериков - сразу готовьте двойную порциюВидео

12:37

РФ возьмет ракеты у Ирана: Кочетков сказал, будут ли атаки каждый день

12:26

Как очистить старую ванну до бела: средство, которое удалит всю ржавчинуВидео

12:24

Совсем плох: молодая жена путиниста Евгения Петросяна довела его "до ручки"

12:22

Удар по управлениям ФСБ, МВД и "Единой России": СМИ узнали о кибератаке ГУР по РФ

11:47

Угрозы для Сум больше нет: Зеленский рассказал об операции на Курщине и потерях РФВидео

11:35

Арест по ордеру МУС: прокурор рассказал, как Путин может оказаться в тюрьме

Реклама
11:33

Словно копии друг друга: Джамала показала редкое фото старшей сестры

11:19

Зеленский прибыл в Германию и встретится с Шольцем и Остином: о чем будут говорить

11:15

Путин намекает своей любовнице на новых детей

11:02

В Павлограде прогремели взрывы: враг нанес разрушения, есть пострадавшие

11:00

Украина из Курской области не уйдет: какие цели у Киева и чего ждать от ВСУ

10:53

У Пугачевой и Галкина хотят отобрать детей

10:52

Чем обработать стены от сырости и грибка: самое простое и рабочее средствоВидео

10:47

ВСУ вернули контроль над частью Нью-Йорка и прорвались из окружения - "Азов"

10:45

Китайский гороскоп на завтра 7 сентября: Петухам - перемены, Козлам - жалость

10:43

"Здоровье подводит": в ГБР сделали заявление после сообщений о "смерти Шуфрича"

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять