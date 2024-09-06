Украна с партнерами создает замену ПВО С-300: глава Пентагона заинтриговал заявлением

С помощью нескольких европейских компаний США работают с Украиной над разработкой и строительством замены ЗРК С-300 и ракеты Р-27, заявил Ллойд Остин.

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Партнеры помогают Украине создать замену С-300 / Коллаж: Главред, фото: wikipedia.org, ua.depositphotos.com

США и европейские компании сотрудничают с Украиной в создании новых систем ПВО на замену ЗРК С-300 и ракеты Р-27 класса "воздух-воздух". Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Остин отметил, что союзники вместе с национальными директорами по вопросам вооружений расширяют возможности промышленных баз, чтобы удовлетворить потребности Украины. Он подчеркнул, что Украина должна наращивать отечественное производство оборонной продукции.

"Но Украина должна увеличивать собственное оборонное производство для ее долгосрочной безопасности", - подчеркнул глава Пентагона. видео дня

Недавно Дания выделила 150 миллионов долларов для закупки вооружения у украинских производителей. В то же время США и ряд европейских компаний работают над созданием замены систем С-300 и ракет Р-27.

"Соединенные Штаты также выделили более 200 миллионов долларов для закупки критических компонентов, чтобы дать возможность Украине производить беспилотные летательные аппараты и системы радиоэлектронной борьбы, которые она столь эффективно разворачивает. Наши директора по вопросам вооружений работают в установленном порядке с коалициями возможностей для удовлетворения этих потребностей и ускорения поставок", - добавил Остин.

ЗРК С-300 / Инфографика: Главред

Кто такой Ллойд Остин? Ллойд Остин - американский военачальник, генерал армии США, министр обороны США с 21 января 2021 года. Участник войн в Афганистане и Ираке, пишет Википедия.

Заседание "Рамштайн" - последние новости

Напомним, 6 сентября на авиабазе НАТО Рамштайн состоялось 24-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Основные темы: системы ПВО, боеприпасы, техника и усиление дальнобойных возможностей Украины.

На заседании Германия заявила, что передаст Украине 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000 и 77 танков Leopard 1A5, а США объявили о новом пакете помощи на 250 млн долларов. Канада предоставит Украине 80 840 ракетных двигателей CRV-7, 1300 боеголовок, 970 пулеметов и 10500 пистолетов.

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский обратился к союзникам с рядом важных вопросов. Президент Украины отметил успехи ВСУ в Курской области, где украинские военные контролируют более 1300 кв. км территории. Зеленский подчеркнул необходимость усиления ПВО Украины и призвал предоставить больше дальнобойного вооружения.

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