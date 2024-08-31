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Усиление ПВО и защита энергосистемы: детали важных переговоров Украины в США

Алексей Тесля
31 августа 2024, 16:12
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Для Украины критически важно как можно скорее получить необходимое оружие и снаряжение, подчеркнул Андрей Ермак.
Ермак, ПВО
Андрей Ермак обсудил в США усиления ПВО Украины / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/kpszsu, president.gov.ua

В рамках визита в США украинская делегация во главе с вице-премьером - министром экономики Украины Юлией Свириденко провела встречу с советниками по национальной безопасности США, Великобритании, Германии и Франции.

Как сообщает пресс-служба главы государства, с украинской стороны также приняли участие глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, посол Украины в США Оксана Маркарова.

В свою очередь, делегацию США возглавил советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, Великобритании – советник по национальной безопасности Тимоти Барроу, Германии – советник канцлера по вопросам внешней политики и политики безопасности Йенс Плэтнер, Франции – внешнеполитический советник президента Эммануэль Бонн.

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"Стороны обсудили усилия по дальнейшему укреплению украинской противовоздушной обороны и защите энергосистемы", - сообщает пресс-служба.

В то же время Ермак подчеркнул, что для Украины критически важно, как можно скорее получить необходимое оружие и снаряжение.

"Наши с вами координация и совместные усилия очень важны. Мы вместе уже прошли долгий путь и многое сделали. Но сейчас настал особый момент, когда нужно приложить максимум усилий, чтобы Украина победила. Важно правильно использовать этот момент", - отметил глава ОП.

Он добавил, что советники проделали долгий путь ради встречи и поблагодарил их за совместную работу.

Также Умеров рассказал о ситуации на поле боя и нуждах Сил обороны Украины.

"В ходе встречи также говорилось о расширении возможностей совместного производства оружия и инвестиции союзников в оборонно-промышленный комплекс нашего государства", - отмечается в сообщении.

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/ president.gov.ua

В ходе встречи с внешнеполитическим советником вице-президента США Филиппом Гордоном были обсуждены вопросы поставок оружия и усиления противовоздушной обороны.

"Глава Офиса президента подчеркнул: в условиях усиления ракетного террора со стороны РФ Украине важно как можно скорее получить необходимое оружие и снаряжение", - говорится в сообщении.

Собеседники также обсудили усиление украинской противовоздушной обороны, увеличение количества артиллерии и боевой авиации, формирование новых бригад и обеспечение их нужд, а реализации Формулы мира.

Screenshot
/ president.gov.ua

Ермак поблагодарил за участие в первом Саммите мира вице-президента США Камалы Харрис, а также за то, что, несмотря на подготовку к выборам, она и ее команда внимательно следят за процессом реализации Формулы мира.

Формула мира Зеленского

Формула мира Украины – инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем.

Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.

Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

Усиление ПВО - последние новости по теме

Ранее Зеленский анонсировал новые решения по укреплению ПВО. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку "новых решений" совместно с партнерами для противодействия российскому террору.

Напомним, ранее в WP заявили о мощном усилении ПВО. В частности, самолеты будут сбивать ракеты, беспилотники и вражескую авиацию, а не наносить удары по сухопутным войскам РФ и другим военным объектам вблизи фронта.

Как сообщалось ранее, глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником по национальной безопасности вице-президента США Камалы Харрис Филом Гордоном. Он заявил о том, что Украине нужно больше систем ПВО.

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