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Больше, чем для защиты Германии: Шольц объявил закупку 17 систем ПВО для Украины

Анна Косик
4 сентября 2024, 17:24
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В Германии планируется закупка еще шести систем IRIS-T для Бундесвера, что почти вдвое меньше, чем для Украины.
Шольц, IRIS-T
Все системы Украина должна получить до конца 2025 года / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Olaf Scholz

В среду, 4 сентября, канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил заказ дополнительных систем противовоздушной обороны IRIS-T для Бундесвера и украинских военных.

Как сообщает Bloomberg, об этом Шольц сказал во время визита на военную базу возле города Киль. По его словам, для Бундесвера предусмотрена закупка шести систем, которые будут играть ключевую роль в укреплении инициативы Европы по противовоздушной обороне "Небесный щит".

Кроме этого 17 систем IRIS-T закупят для Украины: 8 систем средней дальности и девять - малой. Заметим, что в Украине уже есть 7 таких систем и по словам Шольца, они помогли сбить более 250 ракет, дронов и беспилотников страны-агрессора России, что спасло немало жизней.

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Отправка систем ПВО в Украину планируется в этом и следующем году. До конца 2024 года Украина должна получить по две системы средней и малой дальности, остальные в 2025 году.

"Это свидетельствует о том, что немецкая поддержка Украины не прекращается", - подчеркнул немецкий канцлер.

Что такое Bloomberg?

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Помощь Германии Украине

Недавно сообщалось, что Германия до конца года намерена передать Украине десятки единиц военной техники. Речь идет о танках, системах противовоздушной обороны, бронемашинах и других вооружениях.

Накануне представитель немецкого министерства финансов Фабиан Лебер заявила, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо. Частично помощь Киеву профинансируется доходами, полученными от замороженных активов Центробанка агрессора России.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что Германия не будет сокращать военную и экономическую помощь Украине и позиция официального Берлина в этом вопросе единодушна.

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