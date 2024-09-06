Глава Пентагона сказал, почему США не дают разрешения на удары по территории РФ

Ни одно оружие само по себе не сможет решить ход войны, говорит глава Пентагона Ллойд Остин.

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Почему США не дают разрешения на удары по территории РФ / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Страна-агрессор Россия передислоцировала авиацию, которую применяет для ударов авиационными бомбами, за пределы радиуса удара ATACMS. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время пресс-конференции по итогам "Рамштайна".

По его словам, ни одно оружие само по себе не сможет решить ход войны. Именно поэтому стоит сконцентрироваться на том, чтобы помочь Украине быть успешной, чтобы она защитила свою территорию.

"Есть несколько методов, как этого достичь. Ни одно оружие само по себе не решит ход войны. Мы это говорили о танках и о другом оружии. Мы каждый раз говорим, что нельзя полагаться на одну вещь. Мы будем делать все возможное, чтобы помочь Украине добиться успеха и создать правильную динамику на поле боя, чтобы создать возможности, которые помогут Украине защищать свою территорию", - сказал Остин. видео дня

Что же касается разрешения по использованию ATACMS для глубоких ударов по территории России, то Остин считает, что Украина имеет собственное оружие для этого.

"У Украины уже есть значительные собственные возможности атаковать цели, которые выходят за возможности ATACMS или Storm Shadow. Россияне перенесли свои самолеты, которые используют для КАБов, за пределы радиуса действия ATACMS. Мы сосредотачиваемся на том, чтобы помочь им быть более эффективными в защите своей территории", - подчеркнул он.

Кто такой Ллойд Остин? Ллойд Остин - американский военачальник, генерал армии США, министр обороны США с 21 января 2021 года. Участник войн в Афганистане и Ираке, пишет Википедия.

ATACMS / Инфографика: Главред

Удары по территории РФ - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина передала администрации президента США Джо Байдена информацию о целях, которые хотела бы поразить на территории России ракетами ATACMS. Вашингтон все еще рассматривает запрос Киева.

Аналитики Института изучения войны сообщали, что страна-агрессор РФ вывела самолеты за пределы досягаемости предоставленных Украине Западом ракет Storm Shadow и ATACMS. Однако значительное количество российских военных объектов остается в пределах досягаемости западных вооружений.

В то же время, военный эксперт Олег Жданов в интервью Главреду выразил сомнение, что США вообще когда-нибудь позволят Украине наносить дальнобойные удары по России американским оружием.

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