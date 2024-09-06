УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Глава Пентагона сказал, почему США не дают разрешения на удары по территории РФ

Мария Николишин
6 сентября 2024, 19:06
203
Ни одно оружие само по себе не сможет решить ход войны, говорит глава Пентагона Ллойд Остин.
Глава Пентагона сказал, почему США не дают разрешения на удары по территории РФ
Почему США не дают разрешения на удары по территории РФ / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Страна-агрессор Россия передислоцировала авиацию, которую применяет для ударов авиационными бомбами, за пределы радиуса удара ATACMS. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время пресс-конференции по итогам "Рамштайна".

По его словам, ни одно оружие само по себе не сможет решить ход войны. Именно поэтому стоит сконцентрироваться на том, чтобы помочь Украине быть успешной, чтобы она защитила свою территорию.

"Есть несколько методов, как этого достичь. Ни одно оружие само по себе не решит ход войны. Мы это говорили о танках и о другом оружии. Мы каждый раз говорим, что нельзя полагаться на одну вещь. Мы будем делать все возможное, чтобы помочь Украине добиться успеха и создать правильную динамику на поле боя, чтобы создать возможности, которые помогут Украине защищать свою территорию", - сказал Остин.

видео дня

Что же касается разрешения по использованию ATACMS для глубоких ударов по территории России, то Остин считает, что Украина имеет собственное оружие для этого.

"У Украины уже есть значительные собственные возможности атаковать цели, которые выходят за возможности ATACMS или Storm Shadow. Россияне перенесли свои самолеты, которые используют для КАБов, за пределы радиуса действия ATACMS. Мы сосредотачиваемся на том, чтобы помочь им быть более эффективными в защите своей территории", - подчеркнул он.

Кто такой Ллойд Остин?

Ллойд Остин - американский военачальник, генерал армии США, министр обороны США с 21 января 2021 года. Участник войн в Афганистане и Ираке, пишет Википедия.

Глава Пентагона сказал, почему США не дают разрешения на удары по территории РФ
ATACMS / Инфографика: Главред

Удары по территории РФ - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина передала администрации президента США Джо Байдена информацию о целях, которые хотела бы поразить на территории России ракетами ATACMS. Вашингтон все еще рассматривает запрос Киева.

Аналитики Института изучения войны сообщали, что страна-агрессор РФ вывела самолеты за пределы досягаемости предоставленных Украине Западом ракет Storm Shadow и ATACMS. Однако значительное количество российских военных объектов остается в пределах досягаемости западных вооружений.

В то же время, военный эксперт Олег Жданов в интервью Главреду выразил сомнение, что США вообще когда-нибудь позволят Украине наносить дальнобойные удары по России американским оружием.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Пентагон Ллойд Остин война России и Украины ракетный удар ATACMS
Реклама

Главное за день

Военные могут остаться без "боевых" в сентябре: у Минобороны закончились деньги

Военные могут остаться без "боевых" в сентябре: у Минобороны закончились деньги

19:43 Украина
Какой будет война в Курской области и почему до переговоров еще далеко

Какой будет война в Курской области и почему до переговоров еще далеко

19:10 Мнения
Глава Пентагона сказал, почему США не дают разрешения на удары по территории РФ

Глава Пентагона сказал, почему США не дают разрешения на удары по территории РФ

19:06 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Сын и дочь: в сети появились фото детей Потапа и Насти Каменских 55455

Сын и дочь: в сети появились фото детей Потапа и Насти Каменских

РФ готовит второй этап наступления на Украину: на какую область нацелилась Россия - Жирохов 11221

РФ готовит второй этап наступления на Украину: на какую область нацелилась Россия - Жирохов

Как снять старый скотч с пластика на окнах: очень простой, но эффективный способ 7823

Как снять старый скотч с пластика на окнах: очень простой, но эффективный способ

ВСУ мощно выбили россиян и освободили более 5 кв. км: в DeepState раскрыли детали 4249

ВСУ мощно выбили россиян и освободили более 5 кв. км: в DeepState раскрыли детали

Последние новости

20:10

Запорожье выдохнуло с облегчением: бои на Курщине изменили ситуацию в регионе

19:58

Как правильно засточить лезвия машинки для стрижки: простой, но гениальный способВидео

19:57

Не обойдется без сложностей: что мешает Украине вступить в ЕС - Стефанишина

19:51

Linkin Park нашли замену Честеру Беннингтону через 7 лет после его смерти

19:43

Военные могут остаться без "боевых" в сентябре: у Минобороны закончились деньги

Чем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с ЖироховымЧем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с Жироховым
19:10

Какой будет война в Курской области и почему до переговоров еще далекомнение

19:06

Расслабляться рано: премьер-министр анонсировал новые удары РФ по энергетике

19:06

Глава Пентагона сказал, почему США не дают разрешения на удары по территории РФ

18:54

У Повалий планируют изъять имущество в Украине и лишить прав на песни

Реклама
18:50

Задача для гениев: домашнее задание 6-летнего ребенка поставило в ступор родителей

18:41

Осталось только пепелище: сгорел загородный дом известной украинской ведущей

18:33

Бронемашин уничтожено больше всего: открыты потери ВСУ в Курской операции

18:27

Света будет в разы больше: Укрэнерго удивило заявлением об отключениях 7 сентября

18:08

Кабмин провел вторую волну кадровых перестановок: кого уволили, а кого назначили

18:07

Хозяйкам на заметку: как отмерить муку без весов - простой лайфхакВидео

17:55

Премьера на ТЕТ: уникальное реалити-шоу "Найкраща оселя" представило крутых экспертовВидео

17:52

Что делать, если в квартире сырость: опытные хозяйки удивили советами

17:40

Россиян остановили под Покровском: враг переходит к обороне – офицер ВСУ

17:27

"Они сумасшедшие": кинолог назвал худшую породу собак для жизни в домеВидео

17:20

Как избавиться от засора в унитазе без вантуза: забытый, но очень хороший способВидео

Реклама
17:17

Противостояние продолжается: стали известны подробности завещания Алена Делона

17:16

Три мирных плана уже до конца года: эксперт рассказал, как закончиться война

17:15

О подготовке Дмитрука к побегу знали: в ГБР признались, почему нардепа не задержали

17:07

Стратегический проигрыш РФ: известно, почему Путин заговорил о мире

17:07

Катастрофа изменила все: союзники пересматривают планы быстрого обучения пилотов F-16

16:51

В НАТО заговорили о быстром пути к окончанию войны и победе Украины

16:29

Покроют весь огород и выведут сорняки: что посеять на зиму, чтобы не росла трава

16:26

Планы по захвату Донбасса сорваны с треском: бои на Курщине сломали замысел РФ

16:14

Козырь в руках: известно, как операция на Курщине повлияет на исход войны

16:14

Украна с партнерами создает замену ПВО С-300: глава Пентагона заинтриговал заявлением

15:42

Харлан призналась, почему не сразу согласилась выходить замуж за бойфренда

15:34

Худший сценарий для ВСУ: появился прогноз наступления РФ на Днепр и Запорожье

15:30

Оформление отсрочки от мобилизации: в ТЦК объяснили, как это сделать

15:28

"Развод на горизонте": психолог назвала 4 признака того, что отношения обреченыВидео

15:18

Без долговременных отключений: Украина имеет шанс пройти зиму в нормальном режиме

15:16

"Цена за фантазии Путина": глава Пентагона сделал заявление о потерях РФ в войне

14:42

Танки Leopard, мощные гаубицы и боеголовки для ВСУ: первые результаты "Рамштайна"

14:41

Как заточить ножи для мясорубки: простой способ, о котором многие не знаютВидео

14:34

Старый бабушкин секрет: как почистить килограммы орехов за минуты - простой методВидео

14:19

Надо найти слово "джип" за 8 секунд: загадка, которая озадачит каждого

Реклама
13:59

У Байдена готовятся к перезагрузке отношений США и России - The Economist

13:47

Враг ударил баллистикой по Павлограду: есть много раненых, среди них детиФото

13:37

Гороскоп на завтра 7 сентября: Скорпионам - подстава, Львам - вечер релакса

13:26

Церковный праздник 7 сентября: что запрещено делать на предпраздник Рождества Богородицы

13:23

"Очень медленный запуск": у сына Анатолия Анатолича задержка речевого развития

13:18

Жара этим летом не предел: Европу может "раскалить" до рекордных температур

13:17

В США анонсировали новый пакет для Украины: Байден сделает громкое заявление

13:16

"Люблю безгранично": певица Камалия растрогала поклонников - причина

13:16

Женщина нашла тайное отверстие внутри микроволновки: то, что было внутри - противноВидео

12:56

Ночью будет холодно: синоптик сказал, чего ждать от погоды на выходных

^
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять