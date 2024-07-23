Когда США разрешат бить по РФ ATACMS: Жданов озвучил печальный прогноз

Все страны Запада, которые могут позволить Украине бить вглубь России, тоже оглядываются на США, отметил Жданов.

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США все еще против ударов ВСУ вглубь России / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, defense.gov

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Главреду высказал сомнение, что США вообще когда-либо позволят Украине наносить дальнобойные удары по России американским оружием.

Здесь есть два нюанса, сказал он.

Во-первых, Байден, как и Шольц, боится Путина. Во-вторых, Америка ни в коем случае не хочет допустить развала России, а эти удары вызовут в стране-агрессоре "социальный взрыв".

Смотрите видео чата с Олегом Ждановым, где он спрогнозировал дальнейший ход войны:

У Жданова создается впечатление, что Путину дают возможность полностью исчерпать боевой потенциал Российской Федерации.

При этом разрешение наносить удары дальнобойным оружием застопорились и в других странах Запада. По словам эксперта, все оглядываются на США.

По мнению Жданова, вопрос этот не решат "никогда".

"На этот вопрос нет однозначного ответа. Я бы сказал, что никогда. Не одно поколение политиков должно смениться, чтобы в политике выросли люди, которые не будут оглядываться на Российскую Федерацию, настолько глубоко РФ пустила корни в западную политику", — объяснил эксперт.

Сейчас успех Украины на поле боя стал залогом успеха европейских политиков на выборах, согласился Жданов.

"Правильно. Идёт слом в европейском политикуме, переосмысление зависимостей, в которых эти политики находятся: либо они и дальше будут зависеть от РФ, либо потеряют власть в своей стране", — считает Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Удары по России - США не разрешают бить вглубь по РФ

После отмены ограничений бить американским вооружением по приграничной территории России Соединенные Штаты дальше не продвинулись.

А старший директор по вопросам Европы в Совете по нацбезопасности США Майкл Карпентер вообще заявил, что это, мол, не изменит ситуацию на поле боя. Чиновник пытался аргументировать это большими размерами Российской Федерации.

Украинский президент Владимир Зеленский отметил, что это разрешение решает только тактическую цель. Зато ВСУ должны получить возможность атаковать ракетами аэродромы стратегической авиации, откуда РФ наносит террористические удары по городам Украины.

Однако недавно в Пентагоне признались, что Пентагон запретил Украине бить ATACMS по РФ после переговоров министров обороны США и России Остина и Белоусова.

ATACMS - основные характеристики / Инфографика Главреда

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