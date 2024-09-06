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Военные могут остаться без "боевых" в сентябре: у Минобороны закончились деньги

Руслана Заклинская
6 сентября 2024, 19:43
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Задержки с поставками оружия от США привели к дефициту в бюджете Минобороны на выплаты украинским защитникам, рассказала Роксолана Пидласа.
Военные могут остаться без 'боевых' в сентябре: у Минобороны закончились деньги
В Украине закончились деньги на боевые выплаты для военных / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 103-я отдельная бригада территориальной обороны Вооруженных Сил Украины

Министерство обороны Украины не имеет средств для выплаты "боевых" военным за сентябрь. Эту проблему должны решить до 20 сентября. Об этом в эфире телемарафона заявила председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

"К сожалению, это правда. Действительно, Министерство обороны нам говорит о том, что у них не хватает денег, чтобы до 20 сентября заплатить боевые", - рассказала она.

По ее словам, парламенту нужно принять изменения в бюджет до указанной даты, чтобы решить проблему с дефицитом средств на выплаты украинским защитникам.

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"Я не могу сейчас назвать дату заседания Верховной Рады, но примерно 17-18 сентября мы ожидаем это голосование", - отметила Пидласа.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета уверена, что после голосования председатель Верховной Рады оперативно подпишет закон. Пидласа подчеркнула, что задержек с подписью президента также не будет, поэтому военные должны получить выплаты вовремя.

"Все должностные лица понимают, как быстро это нужно сделать", - добавила она.

Пидласа также напомнила, что из-за задержек в поставках военной помощи от США в первом квартале 2024 года Украине пришлось использовать бюджетные средства, которые были запланированы на конец года.

Кто такая Роксолана Пидласа

Роксолана Пидласа - украинский политический деятель и экономист, председатель Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины. Бывшая советник министра экономического развития и торговли Украины. Основала Национальную программу стажировок в центральных органах исполнительной власти.

13 декабря 2022 года Рада избрала Пидласу председателем комитета по вопросам бюджета.

Выплаты украинским военным - новости по теме

Напомним, 20 августа Верховная Рада приняла законопроект о социальной защите украинских военнослужащих, которые воюют на территории России, в частности в Курской области. Закон гарантирует им те же выплаты и преференции, что и военным на передовой.

Ранее Роксолана Пидласа предупредила, что украинские военнослужащие могут остаться без зарплат, если расходы бюджета не увеличат до полтриллиона гривен в сентябре. Это произошло из-за необходимости закупки оружия за счет государственного бюджета, поскольку военная помощь от США задержалась.

Как сообщал Главред, с 1 апреля 2024 года Кабинет министров Украины принял решение о выплате дополнительного финансового вознаграждения военным в размере 70 тысяч гривен. Выплата будет доступна тем, кто выполняет боевые или специальные задачи в первом эшелоне обороны, а также между позициями Сил обороны и агрессора. Вместе с другими выплатами, военнослужащие могут получать до 190 тысяч гривен.

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