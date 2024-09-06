Военные могут остаться без 'боевых' в сентябре: у Минобороны закончились деньги

Министерство обороны Украины не имеет средств для выплаты "боевых" военным за сентябрь. Эту проблему должны решить до 20 сентября. Об этом в эфире телемарафона заявила председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.
"К сожалению, это правда. Действительно, Министерство обороны нам говорит о том, что у них не хватает денег, чтобы до 20 сентября заплатить боевые", - рассказала она.
По ее словам, парламенту нужно принять изменения в бюджет до указанной даты, чтобы решить проблему с дефицитом средств на выплаты украинским защитникам.
"Я не могу сейчас назвать дату заседания Верховной Рады, но примерно 17-18 сентября мы ожидаем это голосование", - отметила Пидласа.
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета уверена, что после голосования председатель Верховной Рады оперативно подпишет закон. Пидласа подчеркнула, что задержек с подписью президента также не будет, поэтому военные должны получить выплаты вовремя.
"Все должностные лица понимают, как быстро это нужно сделать", - добавила она.
Пидласа также напомнила, что из-за задержек в поставках военной помощи от США в первом квартале 2024 года Украине пришлось использовать бюджетные средства, которые были запланированы на конец года.
Кто такая Роксолана Пидласа
Роксолана Пидласа - украинский политический деятель и экономист, председатель Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины. Бывшая советник министра экономического развития и торговли Украины. Основала Национальную программу стажировок в центральных органах исполнительной власти.
13 декабря 2022 года Рада избрала Пидласу председателем комитета по вопросам бюджета.
Выплаты украинским военным - новости по теме
Напомним, 20 августа Верховная Рада приняла законопроект о социальной защите украинских военнослужащих, которые воюют на территории России, в частности в Курской области. Закон гарантирует им те же выплаты и преференции, что и военным на передовой.
Ранее Роксолана Пидласа предупредила, что украинские военнослужащие могут остаться без зарплат, если расходы бюджета не увеличат до полтриллиона гривен в сентябре. Это произошло из-за необходимости закупки оружия за счет государственного бюджета, поскольку военная помощь от США задержалась.
Как сообщал Главред, с 1 апреля 2024 года Кабинет министров Украины принял решение о выплате дополнительного финансового вознаграждения военным в размере 70 тысяч гривен. Выплата будет доступна тем, кто выполняет боевые или специальные задачи в первом эшелоне обороны, а также между позициями Сил обороны и агрессора. Вместе с другими выплатами, военнослужащие могут получать до 190 тысяч гривен.
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