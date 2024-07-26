Бойцы ВСУ рискуют остаться без зарплат: что произошло

Для этого парламент будет вынужден пойти на "болезненные шаги" - повысить налоги.

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Зарплаты военных - изменятся ли в августе? / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 103-я отдельная бригада территориальной обороны Вооруженных Сил Украины

Украинские военнослужащие рискуют остаться без зарплат, если расходы бюджета в сентябре не увеличат до полутриллиона, рассказала в подкасте Экономической правды Роксолана Пидласа.

Она пояснила, что государство оказалось в такой ситуации, потому что было вынуждено закупать оружие у Запада за свой счет вследствие задержки военной помощи от США.

"Мы сделали приближение расходов обороны почти на 5 миллиардов долларов. То есть, расходы с сентября, октября, ноября и декабря были приближены к началу года и использованы для закупки оружия, которое мы вынуждены были покупать за свой счет, потому что от США тогда ничего не поступало", - объясняет Пидласа. видео дня

Сам законопроект о налоговых изменениях нужно принять в конце августа, чтобы прописанные нормы вступили в силу с сентября, пояснила депутат.

"Пробуем сократить сроки подачи поправок между чтениями до семи дней. Не гарантирую, что народные депутаты это поддерживают, но мы будем стараться", - отметила Пидласа.

Кто такая Роксолана Пидласа Роксолана Пидласа - украинский политический деятель и экономист, председатель Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины. Бывшая советник министра экономического развития и торговли Украины. Основала Национальную программу стажировок в центральных органах исполнительной власти. 13 декабря 2022 года Рада избрала Пидласу председателем комитета по вопросам бюджета.

Повышение налогов - какие зарплаты у военных

В Украине чиновники готовят повышение основных налоговых ставок - НДС и НДФЛ (через военный сбор) . Причем такое повышение якобы может произойти уже в июле нынешнего года. Как говорят эксперты - для того, чтобы перекрыть дефицит в 400 млрд грн, необходимо повысить основные налоги.

Ожидается, что ставка военного сбора должна увеличиться с 1,5 до 5%. Фактически это увеличит налог на доходы физических лиц, поскольку этот сбор был введен как дополнение указанного налога (есть прогноз, что такое повышение может принести бюджету около 94 млрд грн).

По состоянию на август 2024 известно, что минимальная зарплата мобилизованного военного будет составлять до конца 2024 года 33 тысячи гривен - это минимальный оклад солдата-срочника, равный 20 тысячам гривен, а также минимальный оклад по воинскому званию - 13 тысяч гривен. Отметим, что эти выплаты не требуют взыскания военного сбора - 1,5% от дохода.

Защитники, которые проходят службу в ракетных войсках, артиллерии и ПВО, осуществляя огневое поражение врага, без условия пребывания в районе ведения боевых действий получают выплату в размере 100 000 гривен. Такую же выплату получают и военные, занимающиеся разминированием территорий вне зоны боевых действий.

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