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Пересчет пенсий: сколько денег можно получить со средней зарплатой и разным стажем

Дмитрий Видоменко
19 апреля 2024, 15:14
В Украине ищут варианты увеличить пенсии, чтобы коэффициент замещения (какой процент от привычного заработка можно получать на пенсии) вырос хотя бы до 40%.
Монеты, пенсии
Как получать большую пенсию в Украине? / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине ищут варианты увеличить пенсии ‒ для того, чтобы коэффициент замещения (какой процент от привычного заработка можно получать на пенсии) вырос хотя бы до 40%. Как говорится в материале портала "Обозреватель", сейчас со средней зарплатой и стажем в 20 лет можно получать пенсию, размер которой будет составлять 16,1% от последней зарплаты.

На данный момент каждый украинец, который получает среднюю зарплату (примерно 16,8 тысяч грн) и 20 лет стажа, может рассчитывать на пенсию в размере 2711 грн (коэффициент замещения составляет всего около 16,1%). Если же при таких же условиях трудиться 40 лет, то пенсия будет составлять 5423 грн (коэффициент замещения 32,2%) ‒ то есть чем больше пенсионный возраст и больше стаж, тем выше пенсия.

В Украине общий пенсионный возраст составляет 60 лет. Не так давно американское издание The New York Times опубликовало материал, в котором говорилось ‒ в 2024 году в Украине сложилась едва ли не наихудшая демографическая ситуация за последние десятилетия. По оценкам, которые получили журналисты, в Украине сейчас 40-летних граждан вдвое больше, чем 20-летних. То есть если сейчас в Украине один работник своими налогами обеспечивает одного пенсионера, то в будущем, если ничего не изменится к лучшему, на одного работника будет уже двое пенсионеров (а это фактически приведет к катастрофическому дисбалансу Пенсионного фонда, говорят эксперты).

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Специалисты утверждают, что эффективная пенсионная система может дать возможность работающему получать на заслуженном отдыхе около 60% привычного дохода. Дело в том, что Международная организация труда рекомендует ‒ минимальный гарантированный доход на пенсии должен составлять 40% от привычного заработка.

В Украине же эта норма выполняется только по отношению к отдельным льготным категориям (к примеру, судьи могут получать 80% зарплаты на пенсии) либо самым бедным. Украинец со средней зарплатой и стажем 35 лет на заслуженном отдыхе получает пенсию, размер которой меньше трети от привычного дохода.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

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Пенсии в Украине

Напомним, в 2024 году в Украине увеличили требования к страховому стажу для выхода на пенсию в возрасте 60 лет - теперь необходимо иметь страховой стаж в 31 год. Ранее этот показатель составлял 30 лет.

Также ежегодная индексация пенсий привела к увеличению выплат для военных пенсионеров, включая и тех, которые получают пенсию по инвалидности. Минимальные выплаты для них выросли на 600-700 гривен, в зависимости от группы инвалидности и звания.

Кроме этого, с 1 апреля часть пенсионных выплат могут приостановить. Чтобы избежать приостановления, пенсионеры должны пройти идентификацию до 31 марта 2024 года в отделение "Ощадбанка" или в Пенсионном фонде Украины, или через видеоидентификацию.

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