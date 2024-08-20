Выплаты, как на передовой: Рада приняла законопроект для военных, воюющих в РФ

Во вторник, 20 августа, во время заседания Верховной Рады депутаты проголосовали за законопроект о социальной защите украинских военнослужащих. Как сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram, это решение гарантирует военным, воюющим на территории страны-агрессора России, в частности в Курской области, такие же выплаты и преференции, как на передовой.
"Рада приняла #11483 о статусе военных, воюющих в РФ. За в целом - 321", - написал Железняк.
Кроме этого Рада приняла законопроект о декларировании огнестрельного оружия. Как рассказал нардеп Павел Фролов, он предоставит право гражданским декларировать имеющееся оружие и боеприпасы к нему.
Также принятый закон обязывает лицо, которое нашло огнестрельное оружие, сообщать о находке полицию в течение 24 часов, для дальнейшей сдачи или декларирования. Кроме этого, закон устанавливает определенные ограничения - нельзя декларировать такое оружие:
- оружие калибра более 12,7 мм;
- гладкоствольное оружие калибра более 23 мм,
- пулеметы, гранатометы, минометы, огнеметы, ПЗРК и тому подобное.
Кто такой Ярослав Железняк
Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.
Голосование Верховной Рады Украины - последние новости
Напомним, 20 августа, Верховная Рада проголосовала за законопроект о регулировании деятельности религиозных организаций, имеющих руководящий центр в России.
Кроме этого на заседании депутаты приняли в первом чтении законопроект о лишении госнаград предателей Украины. Он предусматривает, что суд во время приговора должен определить, есть ли основания лишать человека госнаград. Вводится также санкция в виде лишения госнаград по решению СНБО.
Накануне, в июле, Рада одобрила освобождение от пошлины и НДС для оборудования. Депутаты приняли в целом законы №11258 и №11259 об отмене налоговых и таможенных сборов для производства и/или ремонта машин механизированного разминирования. За них проголосовали 305 и 313 нардепов соответственно.
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