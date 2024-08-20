Предатели Украины попрощаются со своми наградами: депутаты приняли законопроект

Рада приняла за основу законопроект №11410 о лишении государственных наград предателей Украины.

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ВР, голосование / Коллаж: Главред, фото: https://t.me/yzheleznyak, фото: rada.gov.ua

Депутаты приняли в первом чтении законопроект о лишении госнаград предателей Украины.

Деталями на своих страницах в соцсетях поделился народный депутат Ярослав Железняк.

Кто такой Ярослав Железняк Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия. видео дня

По словам нардепа, документ поддержал 341 парламентарий.

"Для этого предусматривается новое дополнительное наказание в УК - лишение госнаград, и определяются преступления, за которые это может иметь место. В УПК определяется, что суд во время приговора должен определить, есть ли основания лишать лицо госнаград. Вводится также санкция в виде лишения госнаград по решению СНБО", - пояснил нардеп.

Накануне комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту безотлагательно рассмотреть и принять законопроект о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора.

Отмечается, что лицо может быть лишено государственной награды Украины по обвинительному приговору суда, или решением СНБО.

В июле этого года важность законопроекта о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду РФ или совершение других противоправных действий против Украины подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Это касается тех, кто получал государственные награды Украины, в том числе Героя Украины, ордена "За заслуги" и другие.

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В июле Рада одобрила освобождение от пошлины и НДС для оборудования.

Депутаты приняли в целом законы №11258 и №11259 об отмене налоговых и таможенных сборов для производства и/или ремонта машин механизированного разминирования. За них проголосовали 305 и 313 нардепов соответственно.

Недавно нардепы подняли зарплаты своим помощникам: сумма выросла на 50 тысяч гривен.

Теперь каждый народный депутат сможет заплатить своим помощникам 132,6 тысячи гривен. "За" проголосовали 264 народных депутата. Следует отметить, что ранее каждому нардепу выделяли по 88,4 тысячи гривен на помощников. На эти деньги они могли нанять одного или четырех помощников.

В свою очередь Петр Порошенко требует от нардепов "Евросолидарности" отдыхать на курортах Европы "незаметно". Блогер Сергей Иванов рассказал, что такое указание нардеп дал на фоне скандала вокруг его законопроекта, позволяющего свободный выезд за границу нардепам, чиновникам, судьям и прокурорам.

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