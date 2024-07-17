Нардепы подняли зарплаты своим помощникам: сумма выросла на 50 тысяч гривен

Теперь каждый народный депутат сможет заплатить своим помощникам 132,6 тысячи гривен.

https://glavred.info/politics/nardepy-podnyali-zarplaty-svoim-pomoshchnikam-summa-vyrosla-na-50-tysyach-griven-10581296.html Ссылка скопирована

Нардепы повысили зарплаты своим помощникам / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Депутаты Верховной Рады внезапно решили увеличить зарплаты своим помощникам. Теперь фонд оплаты труда вырос до 132,6 тысяч гривен. Об этом стало известно во время заседания Рады, сообщает ТСН.

"За" проголосовали 264 народных депутата. Следует отметить, что ранее каждому нардепу выделяли по 88,4 тысячи гривен на помощников. На эти деньги они могли нанять одного или четырех помощников.

В постановлении прямо указано, что соответствующее решение будет способствовать увеличению зарплат помощникам депутатов.

видео дня

Как сообщал ранее Главред, в Украине с 1 апреля 2024 года минимальную пенсию повысят с 7,1 тысячи до 8 тысяч грн. В результате часть пенсий будут повышены с 2,840 тысячи до 3,2 тысячи грн.

Закон о госбюджете предусматривает рост минимальной зарплаты с 1 апреля 2024 года, теперь она составит 8 тысяч, эта сумма ровно на 900 грн больше предыдущего повышения, которое произошло в январе, а именно 1 января зарплата выросла до 7100 грн. Вместе с минимальной заработной платой вырос и минимальный прожиточный минимум у трудоспособных граждан - до 3028 грн. Эта сумма в течение года меняться уже не будет.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред