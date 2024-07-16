Рада одобрила освобождение от пошлин и НДС для оборудования: что известно

Верховная Рада Украины во вторник, 16 июля, приняла закон, который предусматривает освобождение от налоговых и таможенных сборов на ввоз в Украину энергетического оборудования. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
Он написал, что депутаты приняли в целом законы №11258 и №11259 об отмене налоговых и таможенных сборов для производства и/или ремонта машин механизированного разминирования. За них проголосовали 305 и 313 нардепов соответственно.
Законы также содержат правки, которые предусматривают освобождение от пошлин и НДС на ввоз в Украину оборудования для энергетики. Речь идет об электрогенераторном оборудовании, оборудовании для ветро- и солнечной генерации, аккумуляторах (кроме аккумуляторов малой мощности).
Также от пошлины и НДС освобождено оборудование для изготовления средств противодействия техническим разведкам.
Кто такой Ярослав Железняк
Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.
Заседание ВРУ - что известно о новых принятых законах
Напомним, как ранее сообщал Главред, депутаты ВР хотят внести правки в закон, согласно которому призывной возраст в рамках всеобщей военной мобилизации в Украине снижен с 27 до 25 лет.
Также, ранее, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №10379 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за военные правонарушения". "За" проголосовали 256 нардепов.
Кроме того, в Верховной Раде предложили новый законопроект, который существенно расширяет полномочия военной полиции и фактически легализует доносы за вознаграждение.
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