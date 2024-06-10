В ВР 'очень дискутировали': нардеп сказал, будут ли е-повестки и направления на ВВК

В Украине не планируют вводить электронные повестки. Также законом не предусмотрены электронные направления на военно-врачебную комиссию. Об этом сообщил член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутатФедор Вениславский в интервью "РБК-Украина".
Нардеп заверил, что военнообязанным не будут присылать электронные повестки через электронные кабинеты.
"Этот вопрос мы обсуждали и очень дискутировали над ним во время работы над законопроектом о мобилизации. И конечная позиция была консенсусная - электронных повесток через электронные кабинеты не будет", - сказал он.видео дня
По ВВК, Венисавский отметил, что депутаты не предусмотрели в законе о мобилизации возможности отправки через электронный кабинет любых сообщений или направлений на ВВК.
"Поэтому с точки зрения закона направлять на ВВК через электронные средства коммуникации нельзя", - подчеркнул парламентарий.
Кто такой Федор Вениславский?
Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия.
Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Мобилизация в Украине - последние изменения
Напомним, Минобороны запустило мобильное приложение "Резерв+", в котором будет содержаться QR-код для военнообязанных. С 18 мая по 16 июля мужчины в возрасте 18-60 лет могут обновить свои данные через это приложение.
Кроме этого, нардеп Екатерина Черногоренко заявила, что "Резерв+" не будет использоваться для отправки повесток военнообязанным. На электронную почту их также не будут присылать.
Как сообщал Гларвед, пока приложение "Резерв+" не используется для направления на ВВК, но эта возможность рассматривается, сказал представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин. Технически функцию направления на ВВК можно добавить, но для этого нужны соответствующие юридические основания и нормативные акты.
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