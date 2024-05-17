Будут ли после 18 мая раздавать повестки на улицах: в Минобороны дали ответ

Спиер Минобороны Дмитрий Лазуткин отметил, что документы у мужчин на улицах все равно будут проверять - даже после вступления в силу закона о мобилизации.

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В Украине хотят вручать повестки по-новому / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 37 ОБМП

В Министерстве обороны сообщили, продолжат ли после 18 мая 2024 года (то есть дня вступления в силу нового закона о мобилизации) раздавать повестки на улицах. Об этом в эфире телеканала "1+1" рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

"Все равно документы будут проверять, на улице в том числе могут подойти. Проверять документы, могут и раздать повестку. С собой нужно иметь военно-учетный документ. Могут это делать сейчас и представители ТЦК и СП, и полицейские, и представители Пограничной службы, но это более актуально для пограничных областей", – отметил он.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. видео дня В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - нововведения

Напомним, 11 апреля Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации. ВР Украины приняла во втором чтении скандальный законопроект о мобилизации. Решение поддержали 283 нардепа. А уже 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации.

Что известно о законе о мобилизации / Инфографика: Главред

Также 4 мая, вступили в силу новые нормы, изменяющие положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины. Отныне отменен статус "ограниченно годный", и мужчин будут разделять на "годных" и "непригодных". Военнообязанные будут иметь 9 месяцев, чтобы пройти повторную ВВК и получить новое заключение относительно своего статуса.

Как сообщал Главред, если военнообязанный гражданин получает повестку с целью обновления военно-учетных данных и не прибывает в ТЦК или отказывается проходить ВВК, его данные передают в Национальную полицию, поскольку он совершил административное правонарушение. Полиция доставляет его в ТЦК и СП для составления протокола об админправонарушении, рассказал начальник службы по связям с общественностью Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

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