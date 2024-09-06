Встреча Зеленского с Путиным 'необходима': Орбан озвучил новую 'миротворческую' идею

Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин должны встретиться, чтобы завершить войну. Такую "миротворческую" инициативу выдвинул премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на экономическом форуме "Амброзетти" в Италии, пишет Politico.
Отвечая на вопрос о том, возможна ли такая встреча, венгерский премьер заявил: "Конечно. Она необходима!" ... Первый вопрос - это коммуникация. Если нет коммуникации, война становится все хуже и хуже".
Форум в Италии также планирует посетить президент Украины Владимир Зеленский. По словам Орбана, он имеет "хорошие отношения" с президентом Зеленским, несмотря на то, что недавно ездил в Москву для встречи с Путиным.
"Мирное турне" Виктора Орбана - что известно
2 июля в Киев с неожиданным визитом приехал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Во время переговоров Зеленский и Орбан договорились о работе над соглашением, которое снимет двусторонние проблемы.
Орбан также предложил Зеленскому обеспечить прекращение огня для проведения мирных переговоров.
5 июля Орбан посетил с неожиданным рабочим визитом Москву, где провел трехчасовые переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным.
Путин на пресс-конференции после переговоров с Орбаном сделал циничное заявление о завершении войны против Украины, требуя, чтобы Украина вывела свои войска из четырех областей.
Орбан признал, что позиции России и Украины очень отличаются, но пообещал продолжать свои усилия по урегулированию российско-украинской войны.
После встречи с российским диктатором Орбан направил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю секретное письмо. В нем он заявил, что Путин уверен в поражении Украины. Письмо датировано 5 июля и отправлено из Азербайджана, куда Орбан отправился после визита в РФ.
В письме Орбан объяснил, что во время поездок в Украину и Россию не выступал от имени всего Евросоюза, а лишь хотел узнать о позициях воюющих сторон.
8 июля Орбан также посетил председателя Си Цзиньпина в Китае.
11 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился на встречу с Дональдом Трампом.
После встречи с Трампом Орбан заявил, что обсудил с экс-президентом США пути достижения мира.
"Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему", - сообщил премьер Венгрии.
"Миротворческие" заявления Орбана - новости по теме
В первые недели председательства Венгрии в Совете Европейского Союза Орбан активно продвигал себя как "миротворца", совершая визиты в Украину, Россию, а впоследствии и в Китай.
Напомним, во время визита 2 июля премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев, он пообещал сделать "первые шаги" для содействия миру в Украине.
Орбан также предложил украинскому президенту обеспечить прекращение огня для проведения мирных переговоров со страной-агрессором Россией.
Сразу после встречи с президентом Украины венгерский политик отправился на встречу с российским диктатором Путиным. Во время встречи Путин сразу же вспомнил об Украине и об ультиматумах, которые он выдвигал и раньше относительно прекращения войны.
Как сообщал Главред, премьер Венгрии заявил, что хотел бы избежать втягивания своей страны в войну против России. В то же время Орбан призвал Европу к ядерному разоружению.
Читайте также:
- "Россияне, белорусы, welcome": Орбан до сих пор не объяснил решение об упрощении въезда
- Испания плюнула в лицо Орбану: Мадрид заблокировал важное предложение Венгрии
- Венгрия доигралась: из-за политики Орбана в ЕС возможен бойкот
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред