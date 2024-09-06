Встреча Зеленского с Путиным 'необходима': Орбан озвучил новую 'миротворческую' идею

Венгерский премьер уверяет, что находится с Владимиром Зеленским в "хороших отношениях".

https://glavred.info/world/vstrecha-zelenskogo-s-putinym-neobhodima-orban-ozvuchil-novuyu-mirotvorcheskuyu-ideyu-10594961.html Ссылка скопирована

Зеленскому и Путину "надо" встретиться для завершения войны / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео YouTube, Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин должны встретиться, чтобы завершить войну. Такую "миротворческую" инициативу выдвинул премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на экономическом форуме "Амброзетти" в Италии, пишет Politico.

Отвечая на вопрос о том, возможна ли такая встреча, венгерский премьер заявил: "Конечно. Она необходима!" ... Первый вопрос - это коммуникация. Если нет коммуникации, война становится все хуже и хуже".

Форум в Италии также планирует посетить президент Украины Владимир Зеленский. По словам Орбана, он имеет "хорошие отношения" с президентом Зеленским, несмотря на то, что недавно ездил в Москву для встречи с Путиным.

видео дня

"Миротворческие" заявления Орбана - новости по теме

В первые недели председательства Венгрии в Совете Европейского Союза Орбан активно продвигал себя как "миротворца", совершая визиты в Украину, Россию, а впоследствии и в Китай.

Напомним, во время визита 2 июля премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев, он пообещал сделать "первые шаги" для содействия миру в Украине.

Орбан также предложил украинскому президенту обеспечить прекращение огня для проведения мирных переговоров со страной-агрессором Россией.

Сразу после встречи с президентом Украины венгерский политик отправился на встречу с российским диктатором Путиным. Во время встречи Путин сразу же вспомнил об Украине и об ультиматумах, которые он выдвигал и раньше относительно прекращения войны.

Как сообщал Главред, премьер Венгрии заявил, что хотел бы избежать втягивания своей страны в войну против России. В то же время Орбан призвал Европу к ядерному разоружению.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред