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Встреча Зеленского с Путиным "необходима": Орбан озвучил новую "миротворческую" идею

Руслана Заклинская
6 сентября 2024, 20:36
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Венгерский премьер уверяет, что находится с Владимиром Зеленским в "хороших отношениях".
Встреча Зеленского с Путиным 'необходима': Орбан озвучил новую 'миротворческую' идею
Зеленскому и Путину "надо" встретиться для завершения войны / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео YouTube, Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин должны встретиться, чтобы завершить войну. Такую "миротворческую" инициативу выдвинул премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на экономическом форуме "Амброзетти" в Италии, пишет Politico.

Отвечая на вопрос о том, возможна ли такая встреча, венгерский премьер заявил: "Конечно. Она необходима!" ... Первый вопрос - это коммуникация. Если нет коммуникации, война становится все хуже и хуже".

Форум в Италии также планирует посетить президент Украины Владимир Зеленский. По словам Орбана, он имеет "хорошие отношения" с президентом Зеленским, несмотря на то, что недавно ездил в Москву для встречи с Путиным.

видео дня

"Мирное турне" Виктора Орбана - что известно

2 июля в Киев с неожиданным визитом приехал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Во время переговоров Зеленский и Орбан договорились о работе над соглашением, которое снимет двусторонние проблемы.

Орбан также предложил Зеленскому обеспечить прекращение огня для проведения мирных переговоров.

5 июля Орбан посетил с неожиданным рабочим визитом Москву, где провел трехчасовые переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Путин на пресс-конференции после переговоров с Орбаном сделал циничное заявление о завершении войны против Украины, требуя, чтобы Украина вывела свои войска из четырех областей.

Орбан признал, что позиции России и Украины очень отличаются, но пообещал продолжать свои усилия по урегулированию российско-украинской войны.

После встречи с российским диктатором Орбан направил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю секретное письмо. В нем он заявил, что Путин уверен в поражении Украины. Письмо датировано 5 июля и отправлено из Азербайджана, куда Орбан отправился после визита в РФ.

В письме Орбан объяснил, что во время поездок в Украину и Россию не выступал от имени всего Евросоюза, а лишь хотел узнать о позициях воюющих сторон.

8 июля Орбан также посетил председателя Си Цзиньпина в Китае.

11 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился на встречу с Дональдом Трампом.

После встречи с Трампом Орбан заявил, что обсудил с экс-президентом США пути достижения мира.

"Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему", - сообщил премьер Венгрии.

"Миротворческие" заявления Орбана - новости по теме

В первые недели председательства Венгрии в Совете Европейского Союза Орбан активно продвигал себя как "миротворца", совершая визиты в Украину, Россию, а впоследствии и в Китай.

Напомним, во время визита 2 июля премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев, он пообещал сделать "первые шаги" для содействия миру в Украине.

Орбан также предложил украинскому президенту обеспечить прекращение огня для проведения мирных переговоров со страной-агрессором Россией.

Сразу после встречи с президентом Украины венгерский политик отправился на встречу с российским диктатором Путиным. Во время встречи Путин сразу же вспомнил об Украине и об ультиматумах, которые он выдвигал и раньше относительно прекращения войны.

Как сообщал Главред, премьер Венгрии заявил, что хотел бы избежать втягивания своей страны в войну против России. В то же время Орбан призвал Европу к ядерному разоружению.

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война в Украине Владимир Зеленский Виктор Орбан встреча Зеленского с Путиным
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