Испания плюнула в лицо Орбану: Мадрид заблокировал важное предложение Венгрии

Испания унизила Орбана, не позволив венгерской компании, связанной с премьером, купить производителя поездов.

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Испания отклонила предложение венгерской компании / Коллаж: Главред, фото: flickr, Orbán Viktor

Венгерская компания Ganz-Mavag Europe Zrt предложила испанскому правительству купить Talgo SA - производителя поездов. Однако Мадрид отклонил предложение из-за "угрозы стратегическим интересам и национальной безопасности", поскольку руководство этой компании связано с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Деталями поделилось агентство Bloomberg со ссылкой на заявление испанского правительства.

В заявлении отмечается, что такое предложение венгерской компании несет "непреодолимые риски" для общественного порядка.

Ganz-Mavag принадлежит частному инвестиционному фонду, управляемому государственной нефтяной компанией Mol Nyrt, руководство которой связано с венгерским премьером.

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В качестве аргумента, почему стоит заблокировать сделку, Испания использовала временные правила еще со времен пандемии Covid-19. Эти условия позволяют правительству блокировать поглощение местных корпораций иностранными компаниями из ЕС, а срок действия этих правил истечет в конце года.

"Неудачная сделка подчеркивает политическую напряженность в Евросоюзе, который обвинил Орбана в продвижении культуры кумовства и коррупции. Со своей стороны, венгерский премьер, чья страна сейчас занимает ротационное председательство в совете блока из 27 государств, открыто выступил против помощи ЕС Украине", - подчеркивает агентство.

Скандальные заявления Виктора Орбана об Украине В апреле 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. Мол, наша страна напрямую зависит от союзников, и если США и Европа прекратят финасирование, война сразу же закончится. Ранее он утверждал, что "Украина становится ничейной землей". В мае 2023 года Орбан цинично заявил, что Закарпатье - это "древняя венгерская земля". "Потери украинцев - это наши потери... Там живут и венгры, часть Украины - это древняя венгерская земля, которая теперь принадлежит Украине, и венгры существуют там как коренное население", - сказал Орбан в интервью радио Kossuth. В ноябре 2022 года Орбан попал в скандал, когда появился на матч национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем, таким образом намекнув на аннексию региона. Кроме того, Венгрия систематически обвиняет Украину в якобы "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать важные инициативы для сотрудничества Киева с Евросоюзом и НАТО.

Что интересно, еще в марте Ganz-Mavag объявила о желании купить испанскую Talgo за 619 млн евро. Среди претендентов была также чешская Skoda Transportation, которая предложила "бизнес-объединение" двух компаний, но это предложение было отклонено советом директоров испанской компании.

Позиция ЕС по Венгрии - последние новости

Что интересно, недавно в Еврокомиссии стали на сторону Украины в деле о запрете нефти "Лукойла". Полная картина ситуации показывает, что проблем с безопасностью поставок нефти нет, поэтому претензии Венгрии и Словакии необоснованны.

В июле 2024 года Украина решила прекратить транзит нефти из РФ в Словакию и Венгрию. После чего страны начали угрожать Украине "ответными мерами".

Кроме этого, не секрет, что членство Венгрии в ЕС и НАТО поставили под сомнение. Таким образом Заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский резко отреагировал на антипольские заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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