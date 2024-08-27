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"Это будет означать крах Орбана": эксперт о возможном исключении Венгрии из ЕС

Даяна Швец
27 августа 2024, 13:11
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Ни для кого не секрет, что конфликт между Брюсселем и Будапештом продолжается давно. Последствия для Орбана прокомментировал политтехнолог.
ЕС, Орбан
Отношения Венгрии и ЕС ухудшаются / Коллаж: Главред, фото: flickr

Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак отметил, что кризис начался с замораживания активов, предназначавшихся Венгрии по общим программам Европейского союза, и продолжается до сих пор - вплоть до обострения миграционного кризиса. В эфире телеканала FREEДОМ он рассказал, как капризная позиция Будапешта может угрожать самому Орбану и его системе власти.

Кто такой Олег Постернак

Постернак Олег Александрович (родился 19 сентября 1983 г., с. Залужье, Теплицкий район, Винницкая область) - политтехнолог, политический консультант, член Ассоциации профессиональных политических консультантов Украины, кандидат исторических наук. Провел 16 избирательных кампаний в качестве руководителя кампании кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, кандидатов на городские головы, кандидатов в депутаты областных и районных советов.
Автор блогов и публицистических материалов по избирательному праву, политическим технологиям, электоральной психологии во многих украинских изданиях.
Комментирует политическую ситуацию на украинских информационных телеканалах, пишет Википедия.

"Сейчас это все обостряется тем фактом, что Венгрия формально председательствует в Совете ЕС, и при этом не придерживается выработанных позиций Евросоюза. Это проявилось во время последнего большого внешнеполитического турне Орбана в Киев, Москву, Пекин и потом была встреча с Трампом. В Европейском Союзе это восприняли как прямое нарушение Лиссабонского договора 2009 года, согласно которому глава ЕС может осуществлять определенные действия внешней политики только с согласия представителей других государств и по поручению высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, которым сейчас является Боррель. Поэтому конфликт между Боррелем и Орбаном достиг самого высокого уровня", - пояснил Постернак.

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Вступление Украины в Европейский Союз

Отношения Украина-ЕС - это двусторонние отношения между Украиной и Европейским Союзом в области международной политики, экономики, образования, науки и культуры.

С 23 июня 2022 года Украина является кандидатом на членство в ЕС, пишет Википедия.

ЕС является политическим, экономическим и культурным объединением с признаками конфедерации, в который входят 27 европейских государств.

24 февраля 2022 года началось полномасштабное российское вторжение в Украину. После этого 28 февраля Украина подала заявку на вступление в ЕС, а поддержка вступления в ЕС в Украине выросла до рекордных 91 %.

По мнению эксперта, Украина сейчас гораздо больше соответствует критериям и принципам Евросоюза и больше заслуживает быть там, чем Венгрия.

"Если бы Венгрия сейчас не была членом ЕС, то на данный момент она бы минимально соответствовала критериям вступления в Евросоюз. Украина больше соответствует сейчас быть членом Европейского Союза, чем Венгрия. Это касается ключевых критериев: правосудие, верховенство права, уровень коррупции, общая внешняя политика, общий рынок, отношение к миграции. По этим всем Венгрия сделала существенный шаг вниз", - сказал он.

Позиция Орбана в отношении Украины

Венгрия выбрала враждебную позицию в отношении Украины в контексте войны с Россией. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и его коллеги активно распространяют российские нарративы и верят в поражение Украины в войне.

Орбан неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить "вторую армию мира" и выступал категорически против предоставления ЕС Украине финансовой и военной поддержки.

27 февраля после саммита в Праге Орбан отметил неспособность Украины победить в войне и заявил, что конфликт обязательно закончится переговорами.

В марте на Анталийском дипломатическом форуме в Турции Орбан заявил, что из "военного конфликта" в Украине нет выхода и он парализует европейскую политику. В то же время премьер Венгрии считает, что время сейчас якобы "работает на Россию".

В случае, если Венгрия выйдет сейчас из Европейского Союза, "это будет означать крах Орбана". Олег Постернак объясняет, что Будапешт очень зависит от общеевропейского бюджета. И сами же венгры не простят Орбану такого решения.

Проблемой является то, что в Лиссабонском договоре нет существенных санкций, наказаний для страны, которая системно нарушает принципы ЕС, поэтому исключить Венгрию из состава ЕС невозможно.

"Хотя такой процесс, мне кажется, будет обсуждаться во время реформирования ЕС. Позиция Венгрии может существенно откорректировать отношение Евросоюза, например, к новым странам, которые планируют вступить в ЕС. Для них могут быть более серьезные условия в плане выполнения общей политики Европейского Союза. Возможно, это положительно повлияет на страны, которые претендуют стать членами ЕС, - это Украина, Молдова, Босния и Герцеговина, Северная Македония, в перспективе Грузия, и так далее", - резюмировал Олег Постернак.

Позиция ЕС в отношении Венгрии - последние новости

Как известно, членство Венгрии в ЕС и НАТО поставили под сомнение. Таким образом заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский резко отреагировал на антипольские заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Недавно Виктор Орбан проигнорировал требования Брюсселя предоставить объяснения относительно упрощения въезда в страну россиян и белорусов и не объяснил решение об упрощении въезда. Венгрия включила россиян и белорусов в программу так называемой "национальной карты", теперь те, кто получили такую карту, не проходят специальную проверку при въезде в страну.

На пленарном заседании Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию по поддержке Украины. В ней также осудили Виктора Орбана. Резолюцию поддержали 495 евродепутатов из 679, что подтверждает поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Евросоюз Венгрия вступление в НАТО Виктор Орбан Украина Вступление Украины в Евросоюз
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