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Тандем против Украины: Орбан нашел нового союзника

Daiana-Ioanna Shvets
5 августа 2024, 20:20
633
Виктор Орбан в ближайшее время может получить неожиданного союзника в борьбе с помощью Украине, таким образом он формирует антиевропейский блок внутри ЕС.

Виктор Орбан, заседание ЕС
Виктор Орбан, заседание Евросоюза / Коллаж: Главред, фото: flickr

Популярность ультраправых в Европе растет и создает проблему как для Украины, так и для Евросоюза в целом. Предостережения по этому поводу выдвигает издание Reuters.

Политический союз с партией венгерского премьера Виктора Орбана заключил лидер Австрийской партии свободы (FPO) Герберт Кикль. Более того, аналитики утверждают, что именно его партия имеет все шансы победить на следующих парламентских выборах.

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Если венгры проголосуют в таком ключе, то у Европы возникнут новые трудности в дальнейшей поддержке Киева. Союзникам Украины станет сложнее противостоять таким выходкам Орбана, как, к примеру, несогласованная поездка в Москву в июле этого года.

Герберт Кикль известен своими неординарными высказываниями. К примеру, главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен политик называет "разжигателем войны".

Зато лидер Австрийской партии считает себя и Орбана миротворцами, ведь они якобы выступают за "решение войны между Украиной и Россией". Политик поддерживает скандальное замечание Папы Франциска, что Киев должен иметь "мужество белого флага" для заключения мирных переговоров.

Однако важным моментом является то, что к альянсу, созданному Киклем и Орбаном, не присоединился премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Хотя он также поддерживает дружеские отношения с Москвой, прекратил военную помощь Украине и выступает против вступления Киева в НАТО.

Пауль Шмидт, глава аналитического центра Австрийского общества европейской политики считает, что появление у Виктора Орбана союзников во главе правительства Австрии значительно усложнит поддержку Украины в ЕС, а накладывать санкции на РФ станет труднее.

"Я считаю, что принимать дальнейшие санкции будет все труднее. Если будет правительство FPO, то это будет не только Орбан. И тогда Австрия станет одной из потенциальных стран, которые могут наложить вето", - сказал Пауль Шмидт.

Герберт Кикль пока не прямо восхваляет Путина, однако утверждает, что его политика в отношении Украины касается угроз нейтралитету Австрии.

Позиция Орбана в отношении Украины

Венгрия выбрала враждебную позицию в отношении Украины в контексте войны с Россией. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и его коллеги активно распространяют российские нарративы и верят в поражение Украины в войне.

Орбан неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить "вторую армию мира" и выступал категорически против предоставления ЕС Украине финансовой и военной поддержки.

27 февраля после саммита в Праге Орбан отметил неспособность Украины победить в войне и заявил, что конфликт обязательно закончится переговорами.

В марте на Анталийском дипломатическом форуме в Турции Орбан заявил, что из "военного конфликта" в Украине нет выхода и он парализует европейскую политику. В то же время премьер Венгрии считает, что время сейчас якобы "работает на Россию".

"Если думать, что время работает на украинцев и Запад, и что продолжение войны может принести Украине военный успех, то есть смысл продолжать. Если кто-то думает, что время работает на Россию и продолжение войны принесет ей успех, то лучше сейчас остановиться. Я лично принадлежу к последнему", - сказал венгерский премьер.

Отношение к Венгрии в ЕС становится жестче

К слову, на уровне Европейского Союза ситуация в 2025 году для Венгрии изменится. Вероятно, право вето будет ликвидировано и Орбан не сможет вставлять палки в колеса Украине и ее партнерам.

Будапешт попадает во все большую изоляцию среди стран-членов Европейского Союза. Недавно Орбан не получил поддержки во время заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Поэтому венгры понимают опасность своего положения и порой удивляют заявлениями. Например, в начале августа министр обороны Венгрии Кристоф Шалай-Бобровницкий заявил, что с большим уважением относится к "героической и храброй борьбе украинцев".

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