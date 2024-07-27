Украину не примут в ЕС и НАТО: Орбан зашкварился скандальным заявлением

Премьер-министр Венгрии считает, что Украина вернется к роли буферного государства.

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Виктор Орбан высказался насчет евроатлантических перспектив Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что Украина якобы не станет членом НАТО или ЕС, потому что "у нас, европейцев, не хватит денег".

По его мнению, Украина вернется к роли буферного государства, с гарантиями, которые закреплены США и Россией. Такое мнение он высказал в программном выступлении в летнем лагере Тушваньош в Румынии, основные тезисы выступления приводит HVG.hu

Вместе с тем венгерский премьер признал, что Украина является сильным государством, которое "успешно и с беспрецедентной силой" противостоит агрессии РФ. "Сила Украины превысила все ожидания", – сказал Орбан.

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Он отметил, что 11 миллионов беженцев покинули Украину, государство не работало, но "сейчас они сопротивляются успешно и с беспрецедентной силой".

По его словам, благодаря тому, что Украина нашла призвание, она открыла для себя новый смысл своего существования. По словам венгерского премьера, это придает украинцам силы.

"До сих пор они видели себя как зону столкновения, это увядающее состояние духа, есть ощущение беспомощности. Теперь же открылась перспектива принадлежности к Западу, это стало новой миссией, которую они сами себе поставили, они хотят быть новым восточным рубежом Запада", – цитирует портал Орбана.

Скандальные заявления Виктора Орбана об Украине В апреле 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. Мол, наша страна напрямую зависит от союзников, и если США и Европа перестанут финасирование, война сразу же закончится. Ранее он утверждал, что "Украина становится ничейной землей". В мае 2023 года Орбан цинично заявил, что Закарпатье - это "древняя венгерская земля". "Потери украинцев – это наши потери... Там живут и венгры, часть Украины – это древняя венгерская земля, которая теперь принадлежит Украине, и венгры существуют там как коренное население", – сказал Орбан в интервью радио Kossuth. В ноябре 2022 года Орбан попал в скандал, когда явился на матч национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем, таким образом намекнув на аннексию региона. Кроме того, Венгрия систематически обвиняет Украину в якобы "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать важные инициативы для сотрудничества Киева с Евросоюзом и НАТО.

Ранее Венгрия разразилась дерзким требованием к Украине. Венгрия в своем "требовании" руководствуется переписью населения 23-летней давности и передала Киеву соответствующую позицию Будапешта.

Напомним, Венгрия поставила ультиматум Украине и заявила о правах на все Закарпатье. Среди требований Будапешта по защите прав нацменьшинств ключевым камнем преткновения является определение в Украине мест с особым уровнем гарантии прав венгров.

Ранее стало известно, что представители властей Венгрии на встрече послов стран Евросоюза блокировали одобрение проекта переговорной рамки о вступлении Украины в Евросоюз ‒ якобы из-за вопроса прав национальных меньшинств.

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