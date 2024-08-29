Венгрия доигралась: из-за политики Орбана в ЕС возможен бойкот

Лидеры по крайней мере нескольких стран ЕС рассматривают возможность устроить бойкот саммитам ЕС и Европейского политического сообщества в Будапеште. Причиной таких размышлений стали действия венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
Как сообщает VSquare со ссылкой на неназванных европейских дипломатов, в столицах стран-членов Евросоюза наблюдают за следующими шагами Орбана, чтобы принять решение относительно участия в саммитах Евросоюза и политического сообщества ЕС.
Издание предполагает, что среди членов союза, которые могут устроить бойкот есть нордические страны, страны Балтии, которые уже уменьшили представительство на подобных мероприятиях во время венгерского председательства в Совете Евросоюза.
"Есть также предположение, что Польша и даже Чехия могут бойкотировать по крайней мере неформальный саммит ЕС", - говорится в статье.
Окончательное решение, по предположению источников издания, будет приниматься странами на основе дальнейших действий и решений Орбана в контексте Украины и страны-агрессора России, в частности относительно самопровозглашенной "мирной миссии".
Что такое VSquare?
VSquare - региональное издание, публикующее расследования международной англоязычной аудитории, созданное весной 2017 года группой независимых журналистов-расследователей из четырех стран Вышеградской группы, говорится в описании на сайте.
Реакция Евросоюза на политику Виктора Орбана
Напомним, в июле Еврокомиссия озвучила санкции против премьера Венгрии Виктора Орбана, который, уже председательствуя в Совете Европы, совершил ряд вояжей в Россию и Китай.
Накануне высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель резко раскритиковал так называемую мирную миссию премьер-министра Венгрии.
Ранее сообщалось, что Министры иностранных дел стран Европейского союза могут продемонстрировать свое недовольство несогласованной внешнеполитической деятельностью Виктора Орбана путем игнорирования саммита руководителей МИД.
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