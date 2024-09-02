Новый украинский дрон-бомбер: что собой представляет STING, прошедший проверку

Отечественные конструкторы презентовали новый украинский дрон-бомбер, который на днях получил одобрение от Министерства обороны.

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Новый украинский дрон / коллаж: Главред, фото: Facebook Юрий Голик, Генштаб ВСУ

Новый отечественный дрон-бомбер STING Mad прошел последний этап до полного признания и закупки для украинского войска. Об этом на своей странице сообщил предприниматель и волонтер Юрий Голик, который вместе с партнерами и собрал команду инженеров - авторов этого успешного бомбера.

До официального признания остался только один этап. Стоит сказать, что эта "боевая птичка" способна нести 3 килограмма боезаряда более чем на 10 километров и она не чувствительна к средствам РЭБ.

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Сейчас разработчики сообщили, что дрон уже прошел и теоретическую и практическую часть испытаний. Кроме того, военные на полигоне уже испытали "птичку" и подтвердили все ранее заявленные летные и технические характеристики.

Во время практических занятий с дрона сбрасывали муляжи боеприпасов на воображаемые цели. Беспилотник успешно справился с такими упражнениями. Разработчики передали для комиссии Министерства обороны всю необходимую документацию.

"Вывод комиссии - рекомендовать бомбер STING Mad Max для использования в ВСУ. Хотя в реалиях бомберы уже давно выполняют задачи в ВСУ и в подразделениях других служб", - отметил лидер команды разработчиков.

Напомним, ранее команда Юрия Голика модифицировала STING Mad Max, сделав его более прочным за счет новой рамы Gladiator. Дополнительно модель получила несколько режимов полета для упрощения управления и более совершенный оптический модуль.

Дрон STING Mad Max характеристики Видеосвязь - до 30 км; Частоты видеосвязи - "не 5.8. и не 1.2-1.3"; Связь управления - "не 915 и не 2.4"; Вес боеприпасов - до 3 кг.

Война и атаки дронов - последние новости

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас у Украины есть "свое оружие победы". По его словам, украинские производители дронов смогли локализовать производство в Украине до 98%, и лишь небольшой процент деталей поставляют союзники.

Также стоит сказать, что недавно в Украине презентовали уникальный отечественный дрон-ракету "Паляница" и рассказали о его возможностях и характеристиках.

Ранее стало известно, что в России начали паниковать, что территория потенциального поражения в РФ украинскими беспилотниками значительно увеличилась после последних атак по аэродромам.

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