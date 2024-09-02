УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Новый украинский дрон-бомбер: что собой представляет STING, прошедший проверку

Степан Гафтко
2 сентября 2024, 01:35
21
Отечественные конструкторы презентовали новый украинский дрон-бомбер, который на днях получил одобрение от Министерства обороны.
Новый украинский дрон-бомбер: что собой представляет STING, прошедший проверку
Новый украинский дрон / коллаж: Главред, фото: Facebook Юрий Голик, Генштаб ВСУ

Новый отечественный дрон-бомбер STING Mad прошел последний этап до полного признания и закупки для украинского войска. Об этом на своей странице сообщил предприниматель и волонтер Юрий Голик, который вместе с партнерами и собрал команду инженеров - авторов этого успешного бомбера.

До официального признания остался только один этап. Стоит сказать, что эта "боевая птичка" способна нести 3 килограмма боезаряда более чем на 10 километров и она не чувствительна к средствам РЭБ.

видео дня

Сейчас разработчики сообщили, что дрон уже прошел и теоретическую и практическую часть испытаний. Кроме того, военные на полигоне уже испытали "птичку" и подтвердили все ранее заявленные летные и технические характеристики.

Во время практических занятий с дрона сбрасывали муляжи боеприпасов на воображаемые цели. Беспилотник успешно справился с такими упражнениями. Разработчики передали для комиссии Министерства обороны всю необходимую документацию.

"Вывод комиссии - рекомендовать бомбер STING Mad Max для использования в ВСУ. Хотя в реалиях бомберы уже давно выполняют задачи в ВСУ и в подразделениях других служб", - отметил лидер команды разработчиков.

Напомним, ранее команда Юрия Голика модифицировала STING Mad Max, сделав его более прочным за счет новой рамы Gladiator. Дополнительно модель получила несколько режимов полета для упрощения управления и более совершенный оптический модуль.

Дрон STING Mad Max характеристики

Видеосвязь - до 30 км;

Частоты видеосвязи - "не 5.8. и не 1.2-1.3";

Связь управления - "не 915 и не 2.4";

Вес боеприпасов - до 3 кг.

Война и атаки дронов - последние новости

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас у Украины есть "свое оружие победы". По его словам, украинские производители дронов смогли локализовать производство в Украине до 98%, и лишь небольшой процент деталей поставляют союзники.

Также стоит сказать, что недавно в Украине презентовали уникальный отечественный дрон-ракету "Паляница" и рассказали о его возможностях и характеристиках.

Ранее стало известно, что в России начали паниковать, что территория потенциального поражения в РФ украинскими беспилотниками значительно увеличилась после последних атак по аэродромам.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

дроны война России и Украины
Реклама

Главное за день

Днепр в опасности: майор ВСУ дал неутешительный прогноз из-за наступления оккупантов

Днепр в опасности: майор ВСУ дал неутешительный прогноз из-за наступления оккупантов

01:01 Украина
Угроза со стороны Беларуси: на Черниговщине возводят оборонительные сооружения

Угроза со стороны Беларуси: на Черниговщине возводят оборонительные сооружения

00:46 Война
Все в огне, есть раненые: РФ ударила ракетой по детдому в Сумах

Все в огне, есть раненые: РФ ударила ракетой по детдому в Сумах

22:24 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Казахстану приготовиться: после провала в Украине РФ готовит вторжение - эксперт 16696

Казахстану приготовиться: после провала в Украине РФ готовит вторжение - эксперт

Он уже дал вечный храп : Кислица заинтриговал новостью о смерти Лаврова 13458

"Он уже дал вечный храп": Кислица заинтриговал новостью о смерти Лаврова

Гороскоп на сентябрь 2024: один знак зодиака ждет крутой поворот в личной жизни и семье 8360

Гороскоп на сентябрь 2024: один знак зодиака ждет крутой поворот в личной жизни и семье

Что произойдёт с Россией после удара по Харькову 4088

Что произойдёт с Россией после удара по Харькову

Последние новости

02:35

Уверенно вперед: результаты четвертого дня Паралимпиады-2024 для Украины

02:30

Удары западным оружием по территории РФ: неожиданный прогноз генерала-разведчика

01:35

Новый украинский дрон-бомбер: что собой представляет STING, прошедший проверку

01:30

Известный репер умер на сцене во время своего концерта - последние слова артиста

01:01

Днепр в опасности: майор ВСУ дал неутешительный прогноз из-за наступления оккупантов

У России мало сил для захвата Покровска, но окружение города возможно – майор ВСУ ГетьманУ России мало сил для захвата Покровска, но окружение города возможно – майор ВСУ Гетьман
00:46

Угроза со стороны Беларуси: на Черниговщине возводят оборонительные сооружения

00:03

Роботы будут разминировать Украину: Хорватия передает уникальные системы

01 сентября, воскресенье
23:06

Россия вновь пугает ядерным оружием: оккупанты изменят "ядерную доктрину"

22:29

Чтобы россияне почувствовали войну: Зеленский подписал новый пакет санкцийВидео

Реклама
22:24

Все в огне, есть раненые: РФ ударила ракетой по детдому в СумахФотоВидео

22:07

Экипаж вертолета погиб: в ХНУВС рассказали о катастрофе Ми-2

21:47

Поляки поддерживают сбивание российских целей своими системами ПВО: опрос

21:24

Наступление РФ на пределе: появился прогноз по срокам "генеральной битвы"

21:07

Смертоносная лихорадка Западного Нила уже в Украине: чего стоит опасаться

20:35

Накроют штормовой ветер и грозы: когда в Украину ворвется "бабье лето"

20:28

Гороскоп на сентябрь 2024 для Водолеев: мистические события и вещие сныВидео

20:14

В Харькове прогремели новые взрывы: появились детали массированного удара РФ

19:43

Гороскоп на сентябрь 2024: важное астрологическое событие изменит жизнь РыбВидео

19:16

У РФ будет три направления для наступления: майор ВСУ о рисках потери Покровска

19:10

Селидово для оккупантов оказалось крепким орешкоммнение

Реклама
19:05

Сколько россиян поддерживают убийства украинцев и захват городов - соцопрос

18:56

Свет будут выключать весь день: какими будут графики 2 сентября

18:12

У медиков тяжелые ранения и потеря крови: РФ ударила по врачам скорой в Харькове

18:10

Столбы дыма: после удара РФ по Харькову на Белгород "посыпались" снаряды

17:41

"Ответ уже происходит": в Кремле "пугают" последствиями прорыва под Курск, Суджу "сносят"Фото

17:35

Гороскоп на сентябрь 2024 для Козерогов: чего ждать на работе, в любви и финансахВидео

17:22

Было прямое попадание и жесткий взрыв: жуткое видео с моментом удара по ХарьковуФотоВидео

17:10

ВСУ "покрошили" десятки тысяч россиян: генерал раскрыл грандиозные потери РФ

17:05

Любовный гороскоп на неделю с 2 по 8 сентября: кому повезет в любви

17:02

Покровск - только плацдарм: Россия готовит крупное наступление на новую область

16:59

"Должна "беременеть" после каждого": Lida Lee ответила на слухи о беременностиВидео

16:46

Поднялись столбы дыма, есть пострадавшие: в Сумах прогремела серия мощных взрывовФото

16:12

Войска РФ ударили из РСЗО по жилым домам Курахово: есть погибшие и много раненыхФото

15:50

Более 30 пострадавших: Зеленский жестко отреагировал на обстрел Харькова

15:39

36-летняя звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" родила первенца

15:22

ВСУ улучшают тактическое положение на одном из направлений на Харьковщине: что известно

15:22

РФ продолжает кошмарить Харьков: зафиксировано 10 ударов, десятки раненых

15:12

На Курщине сожгли военную колонну и понтонную переправу РФ: в Сети узнали деталиВидео

14:44

Вячеслав Узелков матом вызверился на Славу Демина из-за "чернухи"

14:30

Дедлайн до конца зимы: эксперт рассказал, как может окончиться война в этом году

Реклама
14:29

Ускорилось продвижение россиян в направлении Покровска, они - в 10 км от города

14:27

Гороскоп на сентябрь 2024: один знак зодиака ждет крутой поворот в личной жизни и семьеВидео

13:38

Крушение F-16 в Украине: в США отбросили одну из версий

13:32

Дочь Мозговой и падчерица Пономарева после каминг-аута решила исчезнуть

13:26

Около десяти мощных взрывов: РФ ударила по Харькову баллистикой - есть раненые

13:15

$100 000 ежемесячно за поедание фруктов: как это удалось блогеру из США

13:15

Побила собственный рекорд: украинская атлетка завоевала "золото" на Параолимпиаде-2024

12:51

Данные резко изменились: в ВСУ рассказали, какую часть Часового Яра контролирует РФ

12:19

Оккупация Покровска развязывает руки Путину: какая опасность для Днепра

12:17

Российский Ми-8 разбился со всеми пассажирами в районе золотого рудника

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять