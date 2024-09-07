Летающий автомат Калашникова: ВСУ впервые применили уникальную разработку

К четырехвинтовому летательному аппарату прикрепили автомат "АК-47", сообщает эксперт BILD.

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ВСУ используют на фронте новые беспилотники / Коллаж: Главред, скриншот, фото Генштаб ВСУ

Украина с каждым днем все больше удивляет своими разработками в сфере боевой беспилотной авиации. Военный эксперт BILD Юлиан Рипке рассказал о первом применении на фронте "летающего" Калашникова.

Сообщается, что инженеры украинского проекта Wild Hornets (Дикие Шершни) разработали уникальный новый дрон. К четырехвинтовому летательному аппарату прикрепили автомат "АК-47". Впервые новинку испытали в августе 2024 года.

"Летающий автомат может управляться с защищенной позиции за несколько километров от оператора", - говорится в статье. видео дня

По словам Рипке, самый сложный момент в создании "летающего Калашникова" была стабилизация при стрельбе, чтобы отдача не отклоняла дрон и не было большого разброса. Однако пока что результаты являются засекреченными: ни разработчики, ни ВСУ не спешат делиться информацией о новинке.

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Напомним, что войска РФ остановлены на важном направлении. Недавно российские войска имели определенные успехи на Купянском направлении, однако ситуация изменилась, сказал военнослужащий Юрий Федоренко.

Кроме этого, сегодня ночью СБУ влупили по складу северокорейских ракет KN-23 в Воронежской области. На территории Острогожского района, где ночью возник пожар рядом с взрывоопасными объектами и началась детонация, объявлен режим ЧС.

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