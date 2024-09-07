РФ изменила тактику: враг продвигается к стратегически важному городу Донецкой области

Последние недели внимание приковано к Покровскому направлению на фронте, однако сейчас враг пытается продвинуться к другому городу.

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В ближайшее время враг может усилить давление на город / Коллаж: Главред, фото: викимедия, скрин с DeepState

Армия страны-агрессора России за последние недели достигла тактического продвижения под Угледаром Донецкой области. Как сообщают в отчете британской разведки в соцсети X, скорее всего, это направление и в дальнейшем будет оставаться горячим.

По информации аналитиков силам РФ удалось продвинуться вокруг Угледара. Хотя этот населенный пункт уже давно является целью оккупантов и украинские военные держат оборону и сдерживают продвижение противника на юге Донецкой области, однако в августе ситуация несколько изменилась.

"Россия уже неоднократно пыталась наступать на город, что заканчивалось большими потерями и малыми территориальными достижениями. Однако в августе 2024 года российские силы достигли продвижения с востока и запада от Угледара, взяв под контроль соседнее село Пречистовка и ведя бои за Водяное", - говорится в отчете. видео дня

Скорее всего, в сентябре враг продолжит попытки продвигаться вокруг Угледара, что представляет угрозу для города.

Что известно об Угледаре / Инфографика: Главред

Что такое Министерство обороны Великобритании? Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия. Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

Наступление оккупантов на Угледар - последние новости

Напомним, российские оккупанты оккупировали село Пречистовка в Угледарском районе Донецкой области. Также сообщается, что враг продвинулся возле Водяного.

Ранее военный эксперт Сергей Грабский заявил, что на Кураховском направлении за последние дни враг усилил атаки с целью продвижения к Угледару, что в Донецкой области. Этот город является желанным для захвата армией страны-агрессора России из-за стратегического веса.

Накануне Силы обороны Украины остановили продвижение войск агрессора России на Покровском направлении и ликвидировали огромные силы оккупантов. Часть россиян переместилась на юг к Угледару, чтобы попытаться там создать определенные предпосылки для фланговых атак и окружения некоторых подразделений ВСУ.

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