Медведев разразился мечтами о распаде США и предрек РФ "санкции навсегда"

Санкции против агрессора России – навсегда, как было против СССР, пока он не развалился. Ограничения якобы будут действовать до "распада США в результате гражданской войны". Об этом заявил заместитель главы российского совета безопасности Дмитрий Медведев.
В своем Telegram-канале он поделился новой порцией ничем не подкрепленных заявлений и прогнозов и сказал, что санкции против России навсегда. Даже Трамп в случае своего избрания президентом не рискнет их отменить.
"При всей своей кажущейся "несистемности" Трамп в конечном счёте – системный персонаж. Да, он экстравагантный самовлюблённый тип, но при этом он прагматик. Трамп, как бизнесмен, понимает, что санкции вредят господству доллара в мире. Однако не настолько, чтобы устроить в США революцию и пойти против антироссийской линии пресловутого deep state, которое гораздо сильнее любого Трампа", - говорит Медведев.
По его мнению, санкции против РФ теперь будут всегда. При этом он мечтает о распаде США и, мол, гражданской войне в Штатах.
"Санкции против СССР были весь XX век. Они вернулись в ХХI в беспрецедентном масштабе. Поэтому для всех нас – sanctions forever (санкции навсегда). Вернее – до распада США в ходе неминуемой новой гражданской войны. Ведь Голливуд недаром снимает о ней фильмы", - подчеркнул Дмитрий Медведев.
Резонансные заявления Медведева – что он раньше говорил:
Медведев разразился бурной истерикой, когда Запад разрешил своим оружием бить по российским оккупантам в приграничье. Тогда он пригрозил западному миру применением ядерного оружия и добавил, что это будто бы не блеф.
Российские танки будут в Берлине, выдумал Медведев в ответ на позицию Берлина, где сказали, что не против использования ВСУ своей бронетехники в Курской области. Свое заявление никакими аргументами он не подкрепил.
Комментируя операцию Сил обороны Украины в Курской области, Медведев "пригрозил" идти "до Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева, до Киева и дальше". Впрочем, оккупанты после этих слов так туда и не пошли.
Кто такой Дмитрий Медведев?
Дмитрий Медведев – президент России 2008-2012 годов, с 2020 года – заместитель председателя Совета Безопасности РФ, пишет Википедия.
Фигурант базы данных центра "Миротворец" как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку. Под санкционными списками Евросоюза, США, Канады, Новой Зеландии и Японии.
С октября 2022 находится в розыске СБУ по обвинениям в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
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