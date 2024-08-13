Любитель "ядерной дубинки" Медведев визжит из-за боев под Курском: до Киева и дальше

Медведев прибег к единственному доступному инструменту - угрозам.

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На фоне провала РФ под Курском Медведев желает развернуть танки на Киев / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Зампред Совфеда РФ Дмитрий Медведев прокомментировал события в Курской области. Политик, не отличающийся особыми умственными способностями, пригрозил Украине захватом новых территорий.

В своих соцсетях Медведев пожаловался, мол, Украина хочет "разредить боевые порядки" россиян на основной линии противостояния, оттянув часть сил в Белгород и Курск.

Затем Медведев зачем-то процитировал начальника Генштаба ВС РФ Герасимова, пообещавшего "разгромить и уничтожить врага".

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"С этого момента "СВО" (так русские трусливо называют войну против Украины, - Главред) должна приобрести экстерриториальныйхарактер", - озвучил политик.

Медведев проистерил, мол, это уже "не просто "операция по возврату наших официальных территорий" (неизвестно, о каких "официальных" территориях идет речь, - Главред) и наказанию "нацистов".

"Можно и нужно идти на земли пока ещё существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска (Днепра, - Главред), до Николаева. До Киева и дальше. Не должно быть никаких ограничений", - пригрозил политик.

"Мы остановимся только тогда, когда посчитаем для себя это приемлемым и выгодным", - начал утверждать Медведев.

Кто такой Дмитрий Медведев? Дмитрий Медведев – президент России 2008-2012 годов, с 2020 года – заместитель председателя Совета Безопасности РФ, пишет Википедия. Фигурант базы данных центра "Миротворец" как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку. Под санкционными списками Евросоюза, США, Канады, Новой Зеландии и Японии. С октября 2022 находится в розыске СБУ по обвинениям в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Операция в Курской области - главное

После почти недельного боя в Курской области, военно-политическое руководство в понедельник, 12 августа, признало факт проведения спецоперации в России. По данным главкома, освобождено уже около тысячи квадратных километров территории. DeepState пишет о более 40 освобожденных Вооруженными силами Украины населенных пунктов Курской области.

По мнению военного аналитика Александра Мусиенко, первая цель операции в Курской области - помочь обороне группировки ВСУ на Востоке Украины.

Вторая задача - уменьшить ресурсы и способности России вести боевые действия. Третья - деморализация врага, потому что в России такого не ожидали и понимают, что у них проблемы. А четвертое - поднятие боевого духа украинцев и демонстрация западным партнерам наших возможностей, а это уже и политическая часть.

Уже сообщалось, что боец ВСУ опубликовал в Сети видео в окрестностях города Льгов Курской области. На кадрах военный приветствует родных и машет им на камеру, указывая на табличку выезда из российского города.

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