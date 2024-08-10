Российские танки будут в Берлине: громкое заявление Медведева на фоне боев в РФ

Медведев заявил, что российские танки будут в Берлине.

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Медведев заявил, что танки РФ могут быть в Берлине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Заместитель председателя Совета нацбезопасности РФ и бывший российский президент Дмитрий Медведев разнервничался из-за заявления немецкого издания BILD о том, что Украина может использовать немецкие танки в боях в Курской области. Об этом главный "рупор" Кремля написал на своей странице в соцсети Х.

Немецкая газета BILD опубликовала материалы, в которых рассказывается, что Украина якобы использует немецкие танки Leopard на Курском направлении и имеет на это полное право.

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На такие заявления Медведев ответил, что российские новейшие танки в скором времени, если захотят, могут быть в центре Берлина. Также он назвал статью немецкой газеты "реваншистской".

"В ответ мы сделаем все, чтобы новейшие российские танки появились на Площади Республики [то есть на площади перед зданием Рейхстага в центре Берлина]", - пригрозил он.

Таким образом главный "рупор" Кремля подчеркивает, что новейшие российские танки с легкостью могут пройтись по Европе и дойти до центра столицы Германии.

Кто такой Дмитрий Медведев? Дмитрий Медведев - президент России 2008-2012 годов, с 2020 года - заместитель председателя Совета Безопасности РФ, пишет Википедия. Фигурант базы данных центра "Миротворец" как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку. Под санкционными списками Евросоюза, США, Канады, Новой Зеландии и Японии. С октября 2022 года находится в розыске СБУ по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Наступление в Курской области и реакция мира

Напомним, после начала боев в Курской области к ВСУ присоединилась одна из сильнейших бригад украинского войска - 80-я бригада.

Также ранее стало известно, что Эстонская разведка отмечает, что Россия не готова к боям на своей территории и будет перебрасывать резервы в Курскую область.

Позже немецкое издание BILD заявило, что россияне вполне могут не справиться с ВСУ в Курской области и им придется пойти на обмен захваченными территориями.

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