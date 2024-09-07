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"Заявления об оккупации можно умножать на ноль": ВСУ подняли флаг в Нью-Йорке - DeepState

Руслана Заклинская
7 сентября 2024, 18:51
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Силы обороны отбили часть Нью-Йорка в Донецкой области и установили украинский флаг на элеваторе, сообщили в DeepState.
'Заявления об оккупации можно умножать на ноль': ВСУ подняли флаг в Нью-Йорке - DeepState
ВСУ установили сине-желтый флаг в центре Нью-Йорка / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео DeepState

Украинские военные установили в Нью-Йорке Донецкой области сине-желтый флаг. Знамя взвилось на элеваторе в центре поселка. Соответствующие кадры опубликовал портал DeepState.

По данным аналитиков, флаг установили военные 2-го механизированного батальона 53-й отдельной механизированной бригады.

"Контроль врага в центре также относительный, поэтому все предыдущие заявления ка**пов о полной оккупации можно пока умножать на ноль", - отметили в DeepState.

видео дня

На опубликованных кадрах можно увидеть сине-желтый флаг на крыше здания и почти разрушенный поселок.

Смотрите видео установки украинского флага в Нью-Йорке:

Что такое DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Ситуация в Нью-Йорке - что известно

Как сообщал Главред, 12-я бригада специального назначения "Азов" вместе со смежными подразделениями стабилизировала ситуацию в поселке Нью-Йорк в Донецкой области. Военные восстановили контроль над частью территории.

Также аналитики DeepState сообщили, что по состоянию на вечер 5 сентября Вооруженные силы Украины освободили более 5 квадратных км на восточном фронте. На севере Харьковской области возле села Липцы украинские войска освободили территорию около 2,5 кв. км, отбросив россиян на 1-2 км. На Торецком направлении в Нелиповке было освобождено 2,9 кв. км.

Ранее сообщалось, что ситуация в поселке Нью-Йорк в Донецкой области остается тяжелой. Россияне находят новые проходные участки для наступления, что затрудняет контроль над территорией. Боец ВСУ Евгений Иевлев сообщил, что ситуация меняется несколько раз в день.

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