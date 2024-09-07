'Заявления об оккупации можно умножать на ноль': ВСУ подняли флаг в Нью-Йорке - DeepState

Украинские военные установили в Нью-Йорке Донецкой области сине-желтый флаг. Знамя взвилось на элеваторе в центре поселка. Соответствующие кадры опубликовал портал DeepState.
По данным аналитиков, флаг установили военные 2-го механизированного батальона 53-й отдельной механизированной бригады.
"Контроль врага в центре также относительный, поэтому все предыдущие заявления ка**пов о полной оккупации можно пока умножать на ноль", - отметили в DeepState.видео дня
На опубликованных кадрах можно увидеть сине-желтый флаг на крыше здания и почти разрушенный поселок.
Смотрите видео установки украинского флага в Нью-Йорке:
Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
Ситуация в Нью-Йорке - что известно
Как сообщал Главред, 12-я бригада специального назначения "Азов" вместе со смежными подразделениями стабилизировала ситуацию в поселке Нью-Йорк в Донецкой области. Военные восстановили контроль над частью территории.
Также аналитики DeepState сообщили, что по состоянию на вечер 5 сентября Вооруженные силы Украины освободили более 5 квадратных км на восточном фронте. На севере Харьковской области возле села Липцы украинские войска освободили территорию около 2,5 кв. км, отбросив россиян на 1-2 км. На Торецком направлении в Нелиповке было освобождено 2,9 кв. км.
Ранее сообщалось, что ситуация в поселке Нью-Йорк в Донецкой области остается тяжелой. Россияне находят новые проходные участки для наступления, что затрудняет контроль над территорией. Боец ВСУ Евгений Иевлев сообщил, что ситуация меняется несколько раз в день.
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