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ВСУ вернули контроль над частью Нью-Йорка и прорвались из окружения - "Азов"

Анна Косик
6 сентября 2024, 10:47
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Украинские военные провели успешные наступательные действия на одном из самых горячих направлений и стабилизировали, на тот момент, катастрофическую ситуацию.
Взрыв, Нью-Йорк на карте
Ситуация в районе Нью-Йорка остается напряженной, однако защитники держат оборону / Коллаж: Главред, фото: скрин с видео "Азова", скрин с DeepState

12 бригада специального назначения "Азов" вместе со смежными подразделениями стабилизировала ситуацию в Нью-Йорке, что в Донецкой области, и вернула контроль над частью поселка.

Как сообщили в Telegram "Азова", бригада была привлечена к оборонительным действиям непосредственно в населенном пункте и в окрестностях с целью улучшения тактического положения на Торецком направлении.

"На момент привлечения бригады к боевым действиям на направлении, ситуация на линии боевого соприкосновения была катастрофической. Но благодаря высокому боевому духу, мужеству и профессионализму бойцов бригады, "Азову" удалось стабилизировать ситуацию, вернуть под контроль часть Нью-Йорка и деблокировать Силы обороны, которые находились во вражеском окружении", - говорится в сообщении.

видео дня

На данный момент в бригаде ситуацию на этом направлении оценивают, как напряженную. Оккупационные войска РФ до 15 раз штурмуют украинских бойцов, однако они держат оборону и контратакуют.

ВСУ вернули контроль над частью Нью-Йорка и прорвались из окружения - 'Азов'
Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео боев "Азова" в Нью-Йорке:

"Враг неоднократно заявлял, что полностью оккупировал Нью-Йорк. Однако это очередная манипуляция оккупантов. Силы обороны контролируют часть населенного пункта и делают все возможное для освобождения украинских территорий", - добавили в "Азове".

Что такое бригада НГУ "Азов"?

12-я бригада специального назначения "Азов" - тактическое соединение Национальной гвардии Украины. Ранее также известное как батальон "Азов" и полк "Азов".

"Азов" был сформирован в мае 2014 года в Мариуполе и участвовал в освобождении города от российских войск и сепаратистов в рамках АТО.

Во время АТО/ООС "Азов" также участвовал в боях за Иловайск, Широкино, Марьинку.

Подразделение участвовало в боях за Мариуполь и Азовсталь во время полномасштабной войны России против Украины, пишет Википедия.

Ситуация на Торецком направлении - что известно

Напомним, российские оккупанты проводят непрерывные наступательные операции уже в течение нескольких недель на Торецком направлении, пытаясь оккупировать город Торецк Донецкой области.

С августа 2024 года в городской застройке возле Торецка Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Иногда в город проникают диверсионно-разведывательные группы оккупантов.

Российские ДРГ заходят и в город Торецк Донецкой области, однако, украинские защитники их успешно выбивают за пределы населенного пункта. При этом в городе осталось все еще около 1700 гражданских.

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