ВСУ вернули контроль над частью Нью-Йорка и прорвались из окружения - 'Азов'

12 бригада специального назначения "Азов" вместе со смежными подразделениями стабилизировала ситуацию в Нью-Йорке, что в Донецкой области, и вернула контроль над частью поселка.
Как сообщили в Telegram "Азова", бригада была привлечена к оборонительным действиям непосредственно в населенном пункте и в окрестностях с целью улучшения тактического положения на Торецком направлении.
"На момент привлечения бригады к боевым действиям на направлении, ситуация на линии боевого соприкосновения была катастрофической. Но благодаря высокому боевому духу, мужеству и профессионализму бойцов бригады, "Азову" удалось стабилизировать ситуацию, вернуть под контроль часть Нью-Йорка и деблокировать Силы обороны, которые находились во вражеском окружении", - говорится в сообщении.видео дня
На данный момент в бригаде ситуацию на этом направлении оценивают, как напряженную. Оккупационные войска РФ до 15 раз штурмуют украинских бойцов, однако они держат оборону и контратакуют.
Смотрите видео боев "Азова" в Нью-Йорке:
"Враг неоднократно заявлял, что полностью оккупировал Нью-Йорк. Однако это очередная манипуляция оккупантов. Силы обороны контролируют часть населенного пункта и делают все возможное для освобождения украинских территорий", - добавили в "Азове".
Что такое бригада НГУ "Азов"?
12-я бригада специального назначения "Азов" - тактическое соединение Национальной гвардии Украины. Ранее также известное как батальон "Азов" и полк "Азов".
"Азов" был сформирован в мае 2014 года в Мариуполе и участвовал в освобождении города от российских войск и сепаратистов в рамках АТО.
Во время АТО/ООС "Азов" также участвовал в боях за Иловайск, Широкино, Марьинку.
Подразделение участвовало в боях за Мариуполь и Азовсталь во время полномасштабной войны России против Украины, пишет Википедия.
Ситуация на Торецком направлении - что известно
Напомним, российские оккупанты проводят непрерывные наступательные операции уже в течение нескольких недель на Торецком направлении, пытаясь оккупировать город Торецк Донецкой области.
С августа 2024 года в городской застройке возле Торецка Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Иногда в город проникают диверсионно-разведывательные группы оккупантов.
Российские ДРГ заходят и в город Торецк Донецкой области, однако, украинские защитники их успешно выбивают за пределы населенного пункта. При этом в городе осталось все еще около 1700 гражданских.
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