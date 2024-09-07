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Оккупанты "просачиваются" в Волчанск: как изменилась ситуация на Харьковщине

Анна Косик
7 сентября 2024, 17:15
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Украинские защитники продолжают бороться с оккупационными войсками РФ на Харьковщине не только за каждую улицу, но даже за каждый метр в многоэтажках.
Оккупанты 'просачиваются' в Волчанск: как изменилась ситуация на Харьковщине
ВСУ не дают врагу реализовать задуманное на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, ОК "Запад"

На Харьковском направлении враг не оставляет попыток атаковать украинские позиции, однако стратегических успехов достичь так и не может. Сложная ситуация в городе Волчанск. Об этом сообщил АрмияInform представитель ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев.

По его словам, ВСУ приходится выгрызать каждый метр украинской земли, ведь бои продолжаются даже внутри многоэтажных сооружений. Там враг применяет так называемую тактику "просачивания".

Оккупанты осуществляют одиночные перемещения между домами, собираются в определенных локациях в штурмовые группы и идут на штурм здания, ожидая подкрепления.

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"Бывает так, что и их, и наши подразделения находятся в одном сооружении, кто-то в подвале, кто-то на верхних этажах, пытаясь вытеснить друг друга. Таких тактических эпизодов множество", - рассказал Саранцев.

Если говорить об общей оперативной обстановке на Харьковщине, то в разных местах оккупационные войска РФ периодически пытаются штурмовать, проводить активные штурмовые действия, продвигаться, но им это не удается, и они переходят к обороне.

Сейчас активными участками фронта являются Волчанск и прилегающие к нему населенные пункты Старица, Бугруватка, Огирцево, левый фланг противника - это населенный пункт Тихое. Не менее важным остается направление Глубок-Липцы.

Волчанск Инфографика
Что известно о Волчанске / Инфографика: Главред

Наступление России 2024 - бои на Харьковщине

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.

Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области с намерением создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины.
Однако впоследствии ВСУ начали наносить контрудары по противнику и за считанные дни Харьковская операция врага провалилась - сейчас ситуация на данном направлении остается напряженной, однако ВСУ взяли ее под контроль.

Ситуация на Харьковском направлении - последние новости

Напомним, в середине августа российские оккупационные войска начали подготовку к штурмовым действиям в Волчанске на севере Харьковской области. Захватчики перегруппировали штурмовые отряды.

Позже сообщалось, что в Волчанске враг завел штурмовые группы из состава 4-й дршбр и пытался провести логистическое обеспечение о/с и улучшить систему связи.

Накануне также стало известно, что российские оккупанты на Харьковском направлении не могут продвигаться вперед из-за активного противодействия со стороны украинских военных. При этом оккупанты в ходе боевых действий отмечают значительные потери среди личного состава.

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война в Украине ВСУ Харьковская область новости Харьковщины Волчанск
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