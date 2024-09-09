Армия РФ обходит Угледар и продвинулась под Покровском, оккупировано Водяное - DeepState

Подразделения ВС РФ движутся вперед в Донецкой области и имеют успехи под Покровском и Угледаром. Размер продвижения врага составляет от 500 м до 1,3 км.

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Враг захватил Водяное Донецкой области - DeepState / Коллаж: Главред, фото: ОК Запад, deepstatemap

Силам обороны Украины пришлось отступить из Водяного, расположенного в 4 км от Угледара. Об этом заявили аналитики мониторингового канала DeepState. Украинское командование не сообщало о потере этого населенного пункта.

Эксперты отмечают, что подразделения ВС РФ движутся вперед в Донецкой области и имеют успехи под Покровском и Угледаром. Размер продвижения врага составляет от 500 м до 1,3 км. Один населенный пункт оккупирован полностью.

Враг оккупировал Водяное / Фото: t.me/DeepStateUA

Возле Угледара на Кураховском направлении и возле Гродовки на Покровском направлениях россияне продвигаются дальше на запад в сторону административных границ Донецкой области.

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На Кураховском направлении армия страны-агрессора оккупировала село Водяное под Угледаром. 2-3 сентября россияне пересекли дорогу О0532 от Марьинки в Угледар. Затем россияне достигли окрестностей Водяного (площадь 1 кв. км), бои продолжались пять дней, но в итоге врагу удалось захватить село и продвинуться еще на 1,3 км. Линия фронта, как показывает карта, огибает Угледар, расположенный на 4 км южнее. Тем временем враг направляется по местной дороге в сторону Богоявленки (6,5 км на север).

Война в Украине сейчас / Карта DeepState

На Покровском направлении россиянам удалось пройти еще 500 м до центра поселка Гродовка. Ориентировочная оккупированная площадь населенного пункта — около трети (1,38 кв. км от общей площади 5,18 кв. км).

Ситуация в районе Угледара - последние новости

В британской разведке сообщили, что армия страны-агрессора России за последние недели достигла тактического продвижения под Угледаром Донецкой области. Согласно прогнозу, это направление и в дальнейшем будет оставаться горячим.

По информации аналитиков силам РФ удалось продвинуться вокруг Угледара. Хотя этот населенный пункт уже давно является целью оккупантов и украинские военные держат оборону и сдерживают продвижение противника на юге Донецкой области, однако в августе ситуация несколько изменилась.

В отчете Института изучения войны за 5 сентября также говорится, что российские оккупационные войска значительно активизировали свои наступательные операции в районе Угледара и достигли незначительных тактических успехов в этом районе. Таким образом оккупанты хотят усилить давление на Силы обороны Украины и создать условия для дальнейших успехов на Покровском направлении.

Генерал армии Николай Маломуж заявил, что Силы обороны Украины остановили продвижение войск агрессора России на Покровском направлении и ликвидировали огромные силы оккупантов. Часть россиян переместилась на юг к Угледару, чтобы попытаться там создать определенные предпосылки для фланговых атак и окружения некоторых подразделений ВСУ.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

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