Безответственное поведение: в ЕС ответили на ядерную угрозу РФ - The Guardian

Западные партнеры Украины уже не впервые услышали о ядерной угрозе со стороны России, поэтому решительно отвергли ее.

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Западные лидеры обвиняют Путина в ядерном шантаже на фоне войны / Коллаж: Главред, фото: European Commission, скрин с видео

С начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину в Кремле активно начали бряцать ядерным вооружением в сторону западных партнеров. Недавно российский диктатор Владимир Путин принял новый план, предусматривающий разрешение на ядерный ответ после массированной воздушной атаки РФ и ответ против неядерных государств, имеющих ядерных союзников.

Однако в Евросоюзе отвергли шантаж Путина, называя его "безрассудным и безответственным" планом, в котором прослеживаются явные угрозы. Об этом пишет The Guardian.

"Уже не впервые Путин играет в азартную ставку со своим ядерным арсеналом... Мы, конечно, решительно отвергаем эти угрозы", - сказал журналистам представитель ЕС по внешней политике Питер Стано. видео дня

Обновление ядерной доктрины в России западные союзники Украины расценивают, как продолжение неприемлемого поведения со стороны Путина. Направлена она на недопущение получения Украиной разрешения на удары дальнобойным вооружением на территории РФ.

Что такое The Guardian? The Guardian - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Страны с ядерным оружием / Инфографика: Главред

Ядерные угрозы России - реальная ли угроза

Напомним, что в Британии убеждены в том, что ядерные угрозы российского диктатора не более чем "пыль в глаза". По словам министра иностранных дел страны Дэвида Лемми, ядерный шантаж является одним из методов работы Путина.

Аналитики ISW заявили, что крайние заявления российского диктатора Владимира Путина относительно намерений применить ядерное оружие является не более чем попыткой сдержать страны Запада. Москва уже не впервые прибегает к подобным мерам, поэтому Россия вряд ли применит ядерное оружие в Украине или где-либо в мире.

Военный эксперт Селезнев также убежден, что Россия не применит ядерное вооружение, однако по другой причине. РФ нет возможности использовать его в полной мере и даже после изменения доктрины ядерного сдерживания ситуация не изменится.

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