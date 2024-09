Безответственное поведение: в ЕС ответили на ядерную угрозу РФ - The Guardian

С начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину в Кремле активно начали бряцать ядерным вооружением в сторону западных партнеров. Недавно российский диктатор Владимир Путин принял новый план, предусматривающий разрешение на ядерный ответ после массированной воздушной атаки РФ и ответ против неядерных государств, имеющих ядерных союзников.

Однако в Евросоюзе отвергли шантаж Путина, называя его "безрассудным и безответственным" планом, в котором прослеживаются явные угрозы. Об этом пишет The Guardian.

Обновление ядерной доктрины в России западные союзники Украины расценивают, как продолжение неприемлемого поведения со стороны Путина. Направлена она на недопущение получения Украиной разрешения на удары дальнобойным вооружением на территории РФ.

Что такое The Guardian?

The Guardian - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.