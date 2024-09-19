"Реалистичная цель": в ЕС назвали сроки вступления Украины в Евросоюз

Вступление в ЕС – это не только технический процесс переговоров о членстве, пояснила Катарина Матернова.

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В ЕС высказались насчет сроков присоединения Украины к Евросоюзу / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова прокомментировала вероятные сроки присоединения Украины в Евросоюз.

"Я уже говорила в интервью ранее и повторюсь: считаю, что цель, которую поставил президент Мишель – вступление Украины в ЕС до конца этого десятилетия, – является реалистичной", - подчеркнула она в интервью "Европейской правде".

При этом посол ЕС в Украине считает реалистичными сроки присоединения Украины к Евросоюзу до 2030 года.

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"Но вступление в ЕС – и это необходимо осознать – это не только технический процесс переговоров о членстве, который сам по себе требует времени", - сказала она.

Вместе с тем представитель Евросоюза уверена, что важным также является политическая ратификация во всех странах-членах, потому что вступление нового члена означает изменение договора ЕС.

"Поэтому он должен быть ратифицирован в том формате, которого требует каждая из стран Евросоюза. А это всегда занимает определенное время. Так, во время расширения 2004 года это заняло где-то полтора года", – добавила Матернова.

Что за организация Евросоюз? Европейский союз (Евросоюз, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств международное образование, сочетающее признаки международной организации (межгосударственности) и государства (надгосударственности), однако юридически он не является ни тем, ни другим, сообщает "Википедия".

Вступление Украины в Евросоюз - последние новости по теме

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Лидеры стран ЕС 14 декабря 2023 года приняли политическое решение о начале переговоров с Киевом относительно евроинтеграции украинского государства.

Как сообщалось ранее, Евросоюз одобрит начало переговоров о вступлении Украины, говорилось в одном из документов ЕС. В частности, от Киева требуют провести антикоррупционную реформу и адаптировать национальное законодательство под европейские стандарты.

Ранее сообщалось о том, что вступление Украины в Евросоюз обойдется в 186 млрд евро, написали журналисты The Times. Киев может интегрироваться в ЕС минимум в 2030 году. Не исключено, что понадобится еще больше времени.

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