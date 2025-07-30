Почему не отключается насосная станция: простое и быстрое решение проблемы

Вы узнаете:
- Почему насосная станция не прекращает качать воду
- При каком давлении должна отключаться насосная станция
- Как определить неисправность реле давления воды
Если насосная станция не отключается вовремя, в первую очередь обесточьте устройство, отключив его от электросети. Это следует делать ради соблюдения правил безопасности, а уж потом стоит разбираться в причинах поломки
Одна из самых распространённых причин, по которой насосная станция продолжает работать без остановки, — это отсутствие воды в колодце или слишком низкий уровень воды. Проверьте скважину или колодец на наличие жидкости, говорится в материале Главреда.
Если насос не прекращает работу даже после того, как бак наполнился, причина может быть в неправильной настройке реле давления — например, если выставлен слишком высокий порог отключения. Также возможны неисправности самого реле (залипание контактов) или скрытые протечки в водопроводной системе дома.
Почему насосная станция не прекращает качать воду
Постоянная работа или частые циклы включения и выключения указывают на то, что система водоснабжения перегружена или работает с нарушениями. Игнорирование этих признаков может привести к поломке оборудования, росту затрат на обслуживание и снижению общей производительности.
При каком давлении должна отключаться насосная станция
Согласно технической документации, реле давления должно быть настроено на отключение при 5 барах. Давление включения при этом должно составлять около 1,4 бара. Эти параметры обеспечивают корректную работу системы.
Как определить неисправность реле давления воды
- Проверьте реле, если наблюдаются следующие проблемы:
- Насос продолжает работать даже при достижении максимального давления.
- Насос не запускается, несмотря на низкое давление.
- Вода подается рывками, работа системы нестабильна.
- Часто происходят скачки давления в трубах.
Смотрите видео - почему насосная станция не выключается:
На видео канала YouTube-канала Помпа показаны основные причины, по которым насосная станция работает без остановки, и как это исправить.
Неисправное реле давления. Распространенная причина – слишком высокий предел отключения. Насос просто не успевает настичь давление.
- Проверьте настройки реле, очистите контакты от окалины или накипи. Если не поможет – замените реле.
Подсос воздуха. Если соединения на всасывающей магистрали негерметичны, насос будет постоянно работать.
- Наблюдайте за стрелкой манометра – если давление падает при закрытых кранах, есть утечка.
Узкие или слишком длинные трубы. Небольшой диаметр труб создает чрезмерное сопротивление.
- Замените трубы на более широкие, уберите лишние колени, упростите трассу.
Забитый фильтр или обратный клапан.
- Очистите фильтр и проверьте клапан – это может восстановить нормальную работу.
Изношенная крыльчатка насоса.
- Если насос не создает достаточного давления – нужна замена крыльчатки.
Отсутствие воды в колодце или скважине.
- Проверьте уровень воды. Работать "всуху" - опасно! Можно сжечь двигатель.
Низкое напряжение в сети.
- Насосу не хватает мощности, и реле не срабатывает. Установите стабилизатор напряжения.
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Об источнике: YouTube-канал Помпа
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