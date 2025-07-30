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Почему не отключается насосная станция: простое и быстрое решение проблемы

Алексей Тесля
30 июля 2025, 19:08
31
Как регулируется реле давления воды - почему насосная станция не выключается.
насосная станция
Почему не работает автоматика насосной станции / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Почему насосная станция не прекращает качать воду
  • При каком давлении должна отключаться насосная станция
  • Как определить неисправность реле давления воды

Если насосная станция не отключается вовремя, в первую очередь обесточьте устройство, отключив его от электросети. Это следует делать ради соблюдения правил безопасности, а уж потом стоит разбираться в причинах поломки

Одна из самых распространённых причин, по которой насосная станция продолжает работать без остановки, — это отсутствие воды в колодце или слишком низкий уровень воды. Проверьте скважину или колодец на наличие жидкости, говорится в материале Главреда.

видео дня

Если насос не прекращает работу даже после того, как бак наполнился, причина может быть в неправильной настройке реле давления — например, если выставлен слишком высокий порог отключения. Также возможны неисправности самого реле (залипание контактов) или скрытые протечки в водопроводной системе дома.

Почему насосная станция не прекращает качать воду

Постоянная работа или частые циклы включения и выключения указывают на то, что система водоснабжения перегружена или работает с нарушениями. Игнорирование этих признаков может привести к поломке оборудования, росту затрат на обслуживание и снижению общей производительности.

При каком давлении должна отключаться насосная станция

Согласно технической документации, реле давления должно быть настроено на отключение при 5 барах. Давление включения при этом должно составлять около 1,4 бара. Эти параметры обеспечивают корректную работу системы.

Как определить неисправность реле давления воды

  • Проверьте реле, если наблюдаются следующие проблемы:
  • Насос продолжает работать даже при достижении максимального давления.
  • Насос не запускается, несмотря на низкое давление.
  • Вода подается рывками, работа системы нестабильна.
  • Часто происходят скачки давления в трубах.

Смотрите видео - почему насосная станция не выключается:

На видео канала YouTube-канала Помпа показаны основные причины, по которым насосная станция работает без остановки, и как это исправить.

Неисправное реле давления. Распространенная причина – слишком высокий предел отключения. Насос просто не успевает настичь давление.

  • Проверьте настройки реле, очистите контакты от окалины или накипи. Если не поможет – замените реле.

Подсос воздуха. Если соединения на всасывающей магистрали негерметичны, насос будет постоянно работать.

  • Наблюдайте за стрелкой манометра – если давление падает при закрытых кранах, есть утечка.

Узкие или слишком длинные трубы. Небольшой диаметр труб создает чрезмерное сопротивление.

  • Замените трубы на более широкие, уберите лишние колени, упростите трассу.

Забитый фильтр или обратный клапан.

  • Очистите фильтр и проверьте клапан – это может восстановить нормальную работу.

Изношенная крыльчатка насоса.

  • Если насос не создает достаточного давления – нужна замена крыльчатки.

Отсутствие воды в колодце или скважине.

  • Проверьте уровень воды. Работать "всуху" - опасно! Можно сжечь двигатель.

Низкое напряжение в сети.

  • Насосу не хватает мощности, и реле не срабатывает. Установите стабилизатор напряжения.

Ранее Главред писал о том, как прочистить слив за считанные секунды. Если засор не слишком серьёзный, можно попробовать очистить его с помощью уксуса и пищевой соды.

Напомним, ранее сообщалось о том, сколько может работать генератор без перерыва. Можно ли оставлять генератор на ночь - сколько часов непрерывно может работать бензиновый генератор.

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Об источнике: YouTube-канал Помпа

Канал является частью интернет-магазина, специализирующегося на продаже насосного оборудования и сопутствующих товаров для систем водоснабжения, отопления и водоотведения. Поскольку товары относятся к категории сложной техники, потребителям предоставляют полезную информацию, которая поможет лучше разобраться в этой тематике.

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