Почему не отключается насосная станция: простое и быстрое решение проблемы

Как регулируется реле давления воды - почему насосная станция не выключается.

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Почему не работает автоматика насосной станции / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Почему насосная станция не прекращает качать воду

При каком давлении должна отключаться насосная станция

Как определить неисправность реле давления воды

Если насосная станция не отключается вовремя, в первую очередь обесточьте устройство, отключив его от электросети. Это следует делать ради соблюдения правил безопасности, а уж потом стоит разбираться в причинах поломки

Одна из самых распространённых причин, по которой насосная станция продолжает работать без остановки, — это отсутствие воды в колодце или слишком низкий уровень воды. Проверьте скважину или колодец на наличие жидкости, говорится в материале Главреда.

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Если насос не прекращает работу даже после того, как бак наполнился, причина может быть в неправильной настройке реле давления — например, если выставлен слишком высокий порог отключения. Также возможны неисправности самого реле (залипание контактов) или скрытые протечки в водопроводной системе дома.

Почему насосная станция не прекращает качать воду

Постоянная работа или частые циклы включения и выключения указывают на то, что система водоснабжения перегружена или работает с нарушениями. Игнорирование этих признаков может привести к поломке оборудования, росту затрат на обслуживание и снижению общей производительности.

При каком давлении должна отключаться насосная станция

Согласно технической документации, реле давления должно быть настроено на отключение при 5 барах. Давление включения при этом должно составлять около 1,4 бара. Эти параметры обеспечивают корректную работу системы.

Как определить неисправность реле давления воды

Проверьте реле, если наблюдаются следующие проблемы:

Насос продолжает работать даже при достижении максимального давления.

Насос не запускается, несмотря на низкое давление.

Вода подается рывками, работа системы нестабильна.

Часто происходят скачки давления в трубах.

Смотрите видео - почему насосная станция не выключается:

На видео канала YouTube-канала Помпа показаны основные причины, по которым насосная станция работает без остановки, и как это исправить.

Неисправное реле давления. Распространенная причина – слишком высокий предел отключения. Насос просто не успевает настичь давление.

Проверьте настройки реле, очистите контакты от окалины или накипи. Если не поможет – замените реле.

Подсос воздуха. Если соединения на всасывающей магистрали негерметичны, насос будет постоянно работать.

Наблюдайте за стрелкой манометра – если давление падает при закрытых кранах, есть утечка.

Узкие или слишком длинные трубы. Небольшой диаметр труб создает чрезмерное сопротивление.

Замените трубы на более широкие, уберите лишние колени, упростите трассу.

Забитый фильтр или обратный клапан.

Очистите фильтр и проверьте клапан – это может восстановить нормальную работу.

Изношенная крыльчатка насоса.

Если насос не создает достаточного давления – нужна замена крыльчатки.

Отсутствие воды в колодце или скважине.

Проверьте уровень воды. Работать "всуху" - опасно! Можно сжечь двигатель.

Низкое напряжение в сети.

Насосу не хватает мощности, и реле не срабатывает. Установите стабилизатор напряжения.

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Об источнике: YouTube-канал Помпа Канал является частью интернет-магазина, специализирующегося на продаже насосного оборудования и сопутствующих товаров для систем водоснабжения, отопления и водоотведения. Поскольку товары относятся к категории сложной техники, потребителям предоставляют полезную информацию, которая поможет лучше разобраться в этой тематике.

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