Применит ли РФ ядерное оружие: в ISW назвали реальные намерения Путина

Заявления российского диктатора Владимира Путина о намерениях применить ядерное оружие являются не более чем попыткой сдержать страны Запада. Москва уже не впервые прибегает к подобным мерам, поэтому Россия вряд ли применит ядерное оружие в Украине или где-либо в мире. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики, ссылаясь на недавние угрозы диктатора относительно ядерной конфронтации между Россией и странами Запада, объяснили их попыткой усилить контроль над принятием решений западными лидерами, а также не допустить, чтобы Украина смогла использовать западные вооружения для ударов по территории России.

Отмечается, что Путин скорее всего стремится вдохнуть новую жизнь в надоевшую информационную операцию Кремля по бряцанию "ядерной саблей" и вызвать новую волну паники в особенно критический момент политических дискуссий о способности Украины применить предоставленное Западом оружие для ударов по российским объектам.

Представители Кремля уже неоднократно ссылались на неудачно завуалированные угрозы ядерного противостояния между Россией и Западом, в частности во время ключевых моментов западных политических дебатов о дальнейшей военной помощи Киеву.

Аналитики добавляют, что подобную тактику применяют во время текущих дебатов о праве Украины использовать предоставленные Западом системы для нанесения дальних ударов по российским военным объектам. Целью является вызвать страх у тех, кто принимает решение.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.