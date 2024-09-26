Применит ли РФ ядерное оружие: в ISW назвали реальные намерения Путина

Аналитики рассказали о цели российский ядерных угроз.

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Применит ли РФ ядерное оружие / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Заявления российского диктатора Владимира Путина о намерениях применить ядерное оружие являются не более чем попыткой сдержать страны Запада. Москва уже не впервые прибегает к подобным мерам, поэтому Россия вряд ли применит ядерное оружие в Украине или где-либо в мире. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики, ссылаясь на недавние угрозы диктатора относительно ядерной конфронтации между Россией и странами Запада, объяснили их попыткой усилить контроль над принятием решений западными лидерами, а также не допустить, чтобы Украина смогла использовать западные вооружения для ударов по территории России.

Отмечается, что Путин скорее всего стремится вдохнуть новую жизнь в надоевшую информационную операцию Кремля по бряцанию "ядерной саблей" и вызвать новую волну паники в особенно критический момент политических дискуссий о способности Украины применить предоставленное Западом оружие для ударов по российским объектам.

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Представители Кремля уже неоднократно ссылались на неудачно завуалированные угрозы ядерного противостояния между Россией и Западом, в частности во время ключевых моментов западных политических дебатов о дальнейшей военной помощи Киеву.

Аналитики добавляют, что подобную тактику применяют во время текущих дебатов о праве Украины использовать предоставленные Западом системы для нанесения дальних ударов по российским военным объектам. Целью является вызвать страх у тех, кто принимает решение.

"Российское ядерное бряцание саблями является частью усилий Кремля по содействию сдерживанию Запада, а не свидетельством готовности России применить ядерное оружие. Россия вряд ли применит ядерное оружие в Украине или где-либо еще", - считают в ISW.

Ядерное оружие / Инфографика: Главред

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ядерные угрозы Путина - что известно

Напомним, 25 сентября диктатор России Владимир Путин анонсировал изменения в ядерную доктрину. Теперь Кремлем предлагается потенциальная ядерная атака на неядерные государства, которых якобы поддерживают ядерные страны.

Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко заявил, что ядерные угрозы президента России Владимира Путина свидетельствуют о страхе перед украинским оружием.

Кроме того, Министерство энергетики Украины сообщало, что Россия готовит удары по ядерным объектам Украины. Если Кремль решится на такой шаг, вся Европа будет под радиационной угрозой.

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