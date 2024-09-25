УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Позиция Путина пошатнулась после операции ВСУ в Курской области - Розумный

Анна Косик
25 сентября 2024, 16:18
55
Рейтинг кремлевского диктатора после прорыва украинских сил на территорию РФ заметно просел.
Путин, ВСУ в Курской области
Все больше россиян начинают понимать, что политическое величие Путина - миф / Коллаж: Главред, фото: Президент России, УНИАН

Операция ВСУ в Курской области подорвала доверие россиян к диктатору Владимиру Путину, что уже проявляется в его рейтингах и социальных настроениях на территории страны-агрессора РФ.

Об этом во время общения с читателями Главреда заявил политический эксперт Максим Розумный. По его словам, нынешнее падение рейтингов Путина нельзя считать началом конца для его политического режима, однако определенные сдвиги уже есть.

В частности, Курская операция поставила под сомнение гениальность Путина в геополитическом, геостратегическом и военном планах. Ведь большинство жителей РФ верят в способность Путина все решить и исправить, чего они не увидели после прорыва ВСУ на территорию Курщины. Поэтому их вера в диктатора пошатнулась, хотя и не существенно.

"Для России, с ее огромной территорией и безразличием к судьбе обычных людей, события на Курщине - это мелкий порез, который на уровне национального организма не очень ощутим. Наверное, это бьет по гордости, потому что россиянам казалось, что Россия нигде не заканчивается, и к ней нельзя подступиться. Но в целом это реалии, с которыми легко может смириться российский обыватель, главное, чтобы это не коснулось его лично", - объяснил Розумный.

Кроме этого россияне уверены в том, что ситуация в Курской области очень временная и впоследствии оккупантам удастся все решить и победить, поэтому пока угроз о признании легитимности Путина в России нет.

Смотрите видео об изменении настроений россиян после прорыва ВСУ в Курскую область:

Кто такой Максим Розумный?

Максим Разумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Ситуация в Курской области - последние новости

Недавно Курскую операцию ВСУ удалось расширить. Подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины прорвали еще один участок границы страны-агрессора России.

Впоследствии стало известно, что во время штурма в Курской области украинские военные инженеры проделывали проходы в минных полях и заграждениях на границе, чем обеспечили проход в наступление подразделений Сил обороны Украины вглубь российской территории.

Напомним, что украинские войска продолжают одерживать успехи на территории Курской области, однако, как отметил военный аналитик и эксперт в сфере обороны и безопасности Агиль Рустамзаде, перспективы взятия ВСУ Курской АЭС нет, ведь украинская армия не привлекала достаточное количество сил и резервов, чтобы выйти на Курчатов.

Курск, Курская АЭС Инфографика
Курская АЭС / Инфографика: Главред

Читайте также о ситуации на других участках фронта:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Владимир Путин Максим Розумный Курская область Операция в Курской области
Реклама

Главное за день

"Время себя заявить": эксперт ответил, поддержит ли Байден план Зеленского

"Время себя заявить": эксперт ответил, поддержит ли Байден план Зеленского

17:04 Украина
Гороскоп на октябрь-2024: комета, несущая катастрофы, ядерная угроза для Львова и сюрприз для РФ

Гороскоп на октябрь-2024: комета, несущая катастрофы, ядерная угроза для Львова и сюрприз для РФ

17:00 Гороскоп
Эрдоган заявил, что страны НАТО против вступления Украины, и упомянул "дружбу" с РФ

Эрдоган заявил, что страны НАТО против вступления Украины, и упомянул "дружбу" с РФ

16:28 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Иностранцы сломают язык : какие слова могут произнести только украинцы - список 16366

Иностранцы "сломают язык": какие слова могут произнести только украинцы - список

Только самый внимательный найдет 3 отличия за 25 секунд: сложная загадка для самых умных 11255

Только самый внимательный найдет 3 отличия за 25 секунд: сложная загадка для самых умных

Чудеса : Альбина Джанабаева показала дочь от Валерия Меладзе 7621

"Чудеса": Альбина Джанабаева показала дочь от Валерия Меладзе

Названа дата похолодания: Украину накроют дожди с грозами 7019

Названа дата похолодания: Украину накроют дожди с грозами

Последние новости

17:04

"Время себя заявить": эксперт ответил, поддержит ли Байден план Зеленского

17:00

Гороскоп на октябрь-2024: комета, несущая катастрофы, ядерная угроза для Львова и сюрприз для РФВидео

16:53

Вражеские ДРГ прорываются к Угледару: ВСУ держат оборону на окраинах города

16:28

Эрдоган заявил, что страны НАТО против вступления Украины, и упомянул "дружбу" с РФ

16:18

Позиция Путина пошатнулась после операции ВСУ в Курской области - Розумный

При температуре ниже нуля, отключения света будут по 8-10 часов - эксперт ПрокипПри температуре ниже нуля, отключения света будут по 8-10 часов - эксперт Прокип
16:15

"Надо масштабировать войну в РФ": в ОП назвали 3 способа, как предотвратить удары России по АЭС

16:12

Украинские военные считают СОЧ Гнездилова предательством побратимов в окопах

16:06

С помощью пищевой пленки: как прочистить унитаз без вантуза и сантехников

15:56

Отсрочка от мобилизации будет действовать только до 9 ноября - разъяснение ТЦК

Реклама
15:26

Зачем кошкам "кармашки" на ушах: интересная особенность животных

15:26

СБУ обыскала львовского провокатора Стахива, который известен дружбой с коллаборационистамиВидео

15:16

Территориальные уступки и война в долгую: в ОП ответили, возможны ли такие сценарии

14:56

Украина будет жить с отключениями света даже после войны: прогноз

14:54

Надо найти 3 отличия за 36 секунд: сложная загадка для самых умных

14:47

Как навсегда избавиться от мышей из своего дома: какие растения напугают их

14:28

Водителям на заметку: что означает дорожный знак белого ромба на синем фоне

14:18

Юрий Горбунов показался после операции - что случилось

14:14

В жизни начнется "черная полоса": что нельзя делать 26 сентября - приметы

14:00

Когда придет сильное похолодание и проливные дожди в Украину: синоптик назвал даты

13:50

Почему неправильно говорить "гарна тюль": какой ошибки надо избегать, "как огня"Видео

Реклама
13:45

Война может остановиться уже в 2025 году: боец ВСУ раскрыл опасностьВидео

13:18

На телеканале 1+1 Украина состоится премьера сериала "Врач по призванию" - когда смотреть

13:09

Станет белоснежной: как отмыть эмалированную кастрюлю внутриВидео

12:48

"РФ попытается устроить блэкаут": эксперт сказал, по каким объектам планирует ударить Россия

12:27

Гороскоп на завтра 26 сентября: Овнам - неожиданность, Скорпионам - финансовый удар

12:21

Отказ от санкций и прекращение боев: Китай объяснил, как хочет закончить войну в Украине

12:04

Как избавиться от мучнистого червеца на растениях: эффективное домашнее средство

12:01

"Самая большая радость": Виталий Козловский впервые показал лицо сынаФото

11:59

Российские бойцы прорвались с востока в Угледар: Згурец сообщил о новом плане РФ

11:58

Украина может начать контрнаступление в 2025 году, но есть два условия - WP

11:29

Два бабьих лета и суровая зима: народный синоптик удивил прогнозом для Украины

11:23

Гороскоп Таро на октябрь 2024: Весам - успех, Скорпионам - гармония, Стрельцам - переменыВидео

11:12

Не все догадываются: что означает квадрат с кругом внутри на этикетке одежды

10:46

Кабмин изменил порядок выплат семьям погибших военных и раненым бойцам

10:45

"Света может не быть по 18 часов": эксперт описал плачевный сценарий на зиму

10:34

Китайский гороскоп на завтра 26 сентября: Драконам - потеря, Обезьянам - разрыв отношений

10:16

Гороскоп Таро на октябрь 2024: Ракам - праздник, Львам - изобилие, Девам - радостьВидео

10:12

Когда начнется отопительный сезон 2024 года: к чему готовиться украинцам

09:58

"Большая территория заражена": к каким последствиям привел взрыв ракеты "Сармат"

09:57

Белый дом нашел "обходной путь", чтобы продолжить предоставлять оружие Украине - Politico

Реклама
09:52

"Перебежчики и предатели": в РФ призвали Пугачеву и Орбакайте лишить всего

09:18

РФ может захватить весь Угледар: в ISW предупредили о серьезных угрозах для ВСУ

09:00

Для чего хозяйки засыпают кофе в унитаз: хитрый лайфхак, который уберет грязьВидео

08:53

Ночная атака РФ: силы ПВО уничтожили 28 "Шахедов" и 4 авиаракеты

08:40

Почему СОЧ - это не просто не выход, это катастрофамнение

08:20

Церковный праздник 26 сентября: что запрещено делать на апостола Иоанна Богослова

08:04

Настя Каменских показала свое честное фото без макияжа и обратилась к поклонникам

07:44

"Беспредельный кошмар поглотит все": генсек ООН выдал заявление о ситуации в мире

07:41

У Трампа заявили, что встречи с Зеленским не будет - AP

07:01

"Россию можно только принудить к миру": Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять