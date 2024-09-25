Позиция Путина пошатнулась после операции ВСУ в Курской области - Розумный

Рейтинг кремлевского диктатора после прорыва украинских сил на территорию РФ заметно просел.

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Все больше россиян начинают понимать, что политическое величие Путина - миф / Коллаж: Главред, фото: Президент России, УНИАН

Операция ВСУ в Курской области подорвала доверие россиян к диктатору Владимиру Путину, что уже проявляется в его рейтингах и социальных настроениях на территории страны-агрессора РФ.

Об этом во время общения с читателями Главреда заявил политический эксперт Максим Розумный. По его словам, нынешнее падение рейтингов Путина нельзя считать началом конца для его политического режима, однако определенные сдвиги уже есть.

В частности, Курская операция поставила под сомнение гениальность Путина в геополитическом, геостратегическом и военном планах. Ведь большинство жителей РФ верят в способность Путина все решить и исправить, чего они не увидели после прорыва ВСУ на территорию Курщины. Поэтому их вера в диктатора пошатнулась, хотя и не существенно.

"Для России, с ее огромной территорией и безразличием к судьбе обычных людей, события на Курщине - это мелкий порез, который на уровне национального организма не очень ощутим. Наверное, это бьет по гордости, потому что россиянам казалось, что Россия нигде не заканчивается, и к ней нельзя подступиться. Но в целом это реалии, с которыми легко может смириться российский обыватель, главное, чтобы это не коснулось его лично", - объяснил Розумный.

Кроме этого россияне уверены в том, что ситуация в Курской области очень временная и впоследствии оккупантам удастся все решить и победить, поэтому пока угроз о признании легитимности Путина в России нет.

Смотрите видео об изменении настроений россиян после прорыва ВСУ в Курскую область:

Кто такой Максим Розумный? Максим Разумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Ситуация в Курской области - последние новости

Недавно Курскую операцию ВСУ удалось расширить. Подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины прорвали еще один участок границы страны-агрессора России.

Впоследствии стало известно, что во время штурма в Курской области украинские военные инженеры проделывали проходы в минных полях и заграждениях на границе, чем обеспечили проход в наступление подразделений Сил обороны Украины вглубь российской территории.

Напомним, что украинские войска продолжают одерживать успехи на территории Курской области, однако, как отметил военный аналитик и эксперт в сфере обороны и безопасности Агиль Рустамзаде, перспективы взятия ВСУ Курской АЭС нет, ведь украинская армия не привлекала достаточное количество сил и резервов, чтобы выйти на Курчатов.

Курская АЭС / Инфографика: Главред

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