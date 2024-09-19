Захват Курчатова и Курской АЭС: Рустамзаде оценил шансы ВСУ

Ситуация изменилась после того, как Россия перебросила в Курскую область большую группировку своих войск.

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Агиль Рустамзаде оценио риски для Курской АЭС / Коллаж: facebook.com/p/Aqil-Rustamzade, Википедия

Военный аналитик и эксперт в сфере обороны и безопасности Агиль Рустамзаде оценил перспективы Курской операции ВСУ и спрогнозировал, есть ли у украинских войск шанс взять под контроль какие-либо важные объекты или населенные пункты в регионе, в частности, Курскую АЭС.

По словам Рустамзаде, вопреки информационному шуму, который поднялся в первые недели Курской операции, когда выдвигались теории о захвате Курска, Курчатова и Курской АЭС, война развивается по своим законам.

"Украинская армия не привлекала достаточное количество сил и резервов, чтобы выйти на Курчатов", - сказал эксперт во время чата на Главреде.

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Рустамзаде считает, что после того как Россия перебросила в Курскую область большую группировку своих войск, украинская армия не будет атаковать Курчатов и Курскую АЭС.

Кто такой Агиль Рустамзаде Агиль Рустамзаде – популярный азербайджанский военный аналитик, аналитик по вопросам обороны и безопасности, ведущий аналитик независимого аналитического центра в области национальной международной политики, экономики, права, социальных наук и безопасности STEM. Офицер запаса Вооруженных сил Азербайджана. В качестве военного аналитика и эксперта комментирует и дает оценку событиям по военной тематике на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Операция в Курской области - последние новости

Силы обороны сейчас демонстрируют достаточно устойчивое продвижение в Курской области, под контролем ВСУ находится населенный пункт Медвежье, с выходом к железнодорожной станции Глушково.

Соучредитель и аналитик платформы DeepState Роман Погорелый сообщал, что на одном из участков Курской области россияне попали в окружение.

РФ перебросила на Курщину тысячи военных с оккупированных территорий. Об этом пишет CNN со ссылкой на двух американских военных чиновников. Некоторые чиновники также выразили обеспокоенность, что Украина, которая отправила часть своих самых опытных сил в Курскую область, возможно, создала слабые места на собственном фронте, которые Россия может использовать для завоевания больших территорий внутри Украины.

Жители Курской области сдают кадыровцев, технику и склады силам ВСУ, сообщили в Центре национального сопротивления.

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