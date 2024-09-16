Окружение россиян в Курской области: в DeepState раскрыли важные детали боев

Сооснователь и аналитик платформы DeepState Роман Погорелый рассказал, что на одном из участков Курской области россияне попали в окружение. Однако по состоянию на сейчас делать какие-либо выводы по этому поводу еще рано.
Сейчас Вооруженные Силы Украины продолжают активно работать в Курской области, где продолжаются активные боевые действия, сообщил аналитик для РБК-Украина.
Сейчас россияне пытаются контратаковать на западных флангах той территории, где находятся наши военные. Кое-где врагу удалось вернуть под свой контроль определенные населенные пункты. Но ситуация динамичная, в связи с чем там все переходит из рук в руки.
Как отметил Роман Погорелый, после последнего обновления в районе Курской области можно увидеть "очень интересную зону серую" в окружении.
"Россияне находятся в окружении. Они там где-то пытаются определенными путями пробиваться, чтобы предоставлять подкрепление. Наши военные с ними ведут бои. То есть картина там очень интересная. Но опять же какие-то выводы делать трудно и рано", - отметил аналитик.
В то же время, по словам Погорелого, по состоянию на сейчас ему неизвестно количество россиян, находящихся в окружении. Несмотря на отсутствие соответствующих данных он выразил надежду, что врагу не удастся выйти из вышеупомянутого окружения.
Кто такой Роман Погорелый?
Роман Погорелый - аналитик, соучредитель проекта DeepState, интерактивной онлайн карты боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны.
Ситуация в Курской области - что известно
Напомним, что ВСУ начали вторую фазу наступления на Курск. Сергей Згурец сообщил, что россияне сконцентрировали значительные силы напротив Любимовки, которая расположена в 5 км от дороги из Коренева в Суджу, поскольку это логистический путь, который Украина использует для содержания своих подразделений.
Также известно, что ВСУ уверенно продвигаются к новым границам на Курщине. По данным российских источников, украинские военные продвинулись на запад от Медвежьего и в полях к югу от Теткино. Кроме этого штурмовые действия украинских сил продолжались у Веселого, Обуховки и Нового Пути.
Зона присутствия Сил обороны расширяется в Курской области. Дмитрий Снегирев рассказал, что украинская армия преодолела инженерно-фортификационные сооружения противника, воины разминировали местность и вошли на территорию Курской области еще на одном участке.
Жители Курской области сдают кадыровцев, технику и склады силам ВСУ. В Центре национального сопротивления сообщили, что к уничтожению "Ориона" приложили руку сами россияне. Информатор внутри группы, которая занимается обслуживанием и пилотированием этих дронов и связан с "Кронштадтом".
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