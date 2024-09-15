Операция на Курщине набирает обороты: ВСУ уверенно продвигаются к новым рубежам

Украинские силы продолжают наступление в рамках операции в Курской области страны-агрессора России. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны(ISW).
Как говорится в новом отчете, основное внимание ВСУ сосредоточено на Глушковском районе Курской области. Геолокационные кадры от 13 сентября подтверждают действие ВСУ в южной части Веселого, в то время как российские военкоры заявляют, что украинским силам удалось захватить этот поселок.
Кроме этого, по данным российских источников, ВСУ продвинулись к западу от Медвежьего и в полях к югу от Теткино. Кроме этого штурмовые действия украинских сил продолжались у Веселого, Обуховки и Нового Пути.
Продвижение ВСУ зафиксированы и к северу от Суджи. Там российские военкор заявляют о захвате украинскими силами Черкасского Поречья. Также атаки продолжались у Апанасовки, Любимовки, Обуховки, Марьевки и Русской Конопельки.
Оккупационные войска РФ также активизировались в Курской области и пытаются вернуть утраченные территории. Геолокационные кадры от 13 сентября подтвердили заход врага в западную часть Любимовки. Российский блогер также утверждал о продвижении к окраинам Любимовки и на полях возле Дарино.
Кадры от 14 сентября подтвердили присутствие пехоты российской 810-й отдельной морской пехотной бригады, которая действует в центре Борков, а российские военкоры разошлись во мнениях относительно полного захвата этого населенного пункта.
Что такое Институт изучения войны (ISW)?
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.
Ситуация в Курской области - последние новости
Недавно сообщалось, что украинские силы в Курской области начинают новую операцию, и у россиян есть только два выхода - оставить гораздо большую территорию или попасть в окружение.
В то же время враг, чувствуя опасность, тоже активизировался на Курщине. Количество российских военных на Курском направлении значительно возросло. Сейчас там находится до 45 тысяч оккупантов.
Ранее военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что под контроль украинских воинов перешел поселок Теткино в Глушковском районе и пограничный район возле этого населенного пункта.
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